La "gran panza" que evitó enormes daños en la playa de Gandia

Los informes técnicos realizados sobre el funcionamiento del depósito de tormentas situado bajo el parque del Clot de la Mota, en la playa de Gandia, ha despejado las pocas dudas que había sobre su funcionamiento en los episodios de fortísimas lluvias que ha sufrido la ciudad entre septiembre y octubre. Fue el PP el partido que, a raíz de la tormenta del 29 de septiembre, afirmó que esa infraestructura, en la que se han invertido cerca de diez millones de euros, no había funcionado, lo que dejó sorprendidos no solo al Gobierno local, sino también a técnicos municipales y de la empresa mixta Actuacions Ambientals Integrals (AAI), que promovió esa obra por encargo del ayuntamiento.

Visto lo visto, y cuando incluso se puso en duda dónde estaban los diez millones de euros invertidos, el alcalde, José Manuel Prieto, solicitó a los técnicos dos informes. Uno a los responsables del departamento municipal correspondiente y otro a la empresa que gestiona esa instalación subterránea capaz de engullir 11.000 metros cúbicos de agua y enviarla, a través de potentísimas bombas de impulsión, hasta la depuradora comarcal de la Safor-Sur.

El resultado de esos dos estudios, que prácticamente coinciden en su análisis y sus conclusiones, es que la zona de cobertura del depósito, en la zona central de la playa de Gandia, la precipitación efectivamente superó las condiciones de su diseño. Es decir, hubo inundación de calles que, según el análisis de los técnicos, alcanzó hasta los 25 centímetros de altura, imposibilitando el tráfico y colándose en plantas bajas y sótanos.

Ahora bien, de no haber sido por la función de ese sistema de captación de aguas pluviales "inaugurado" con esa tremenda tormenta del 29 de septiembre, el agua acumulada habría superado los 35 centímetros de nivel en las calles y, obviamente, su extensión habría sido mucho mayor. Dicho eso, diez centímetros pueden parecer poco, pero esa es justamente la diferencia que existe entre que el agua llegue o no a los motores de las decenas de coches que estaban aparcados ese día en las calles inundadas. De haberse alcanzado esos 35 centímetros no cabe duda de que la cuantía de los daños se habría multiplicado por mucho. Cabe la posibilidad de que algunos de esos coches, los de chasis más bajos, hubieran sido arrastrados por el agua, lo que también habría incrementado los problemas y el coste económico para decenas de personas.

También se habrían inundado un número mayor de bajos comerciales y de garajes subterráneos, al tiempo que el agua habría permanecido mucho más tiempo cubriéndolo todo por las dificultades de drenaje que presenta la playa gandiense en esa zona.

El interior del depósito de tormentas del Clot de la Mota, el día que entró en funcionamiento. / Natxo Francés

Señalan los técnicos que, solo el 29 de septiembre, el depósito del Clot de la Mota sacó de las calles de la playa alrededor de 40.000 metros cúbicos de agua. El momento crítico en esa hora entre las 7.45 y las 8.45 de la mañana, cuando la torrencialidad llegó a acumular más de cien litros por metro cuadrado. Es de tal magnitud este dato que los expertos, y así lo recoge el informe, indican que algo así solo se produce en periodos que van de 50 a 100 años, si bien las consecuencias del cambio climático, como se ha visto en otras lluvias de extrema torrencialidad, también en la de la dana que arrasó varias comarcas valencianas hace casi un año, obligan a revisar los llamados periodos de retorno y, sobre todo, a prepararse para afrontar esas adversas situaciones meteorológicas.

En conclusión, los informes técnicos realizados estiman que, en ausencia del depósito de Clot de la Mota, el agua en diferentes puntos de la playa hubiese llegado a prácticamente duplicar la altura que alcanzó el episodio del 29 de septiembre. Así, señalan que "el sistema de saneamiento en general, y el nuevo tanque de tormentas de Clot de la Mota en particular, funcionó adecuadamente evitando que millones de litros de agua inundaran las calles y, pese a lo extraordinario del evento, las incidencias en la ciudad fueron puntuales y de escasa relevancia".

El Gobierno local concluye ante todo esto que Gandia ha sido puesta como ejemplo de invertir en proyectos que evitan daños ante fuertes lluvias y que debe mantener ese esfuerzo en los próximos años porque, como también se ha podido demostrar, los depósitos y los grandes colectores construidos reducen muy considerablemente el tiempo en que las calles quedan inundadas.

Al menos tres inundaciones en tres semanas

Los análisis técnicos realizados sobre el depósito del Clot de la Mota se refieren exclusivamente a la lluvia del 29 de septiembre pasado, pero es que, en solo tres semanas, Gandia ha vivido al menos tres episodios de precipitaciones intensísimas que han tenido consecuencias en la vida de la ciudad. El último de ellos, el lunes 13 de octubre, cuando volvieron a caer, en solo dos horas y media, 135 litros por metro cuadrado en el centro de la ciudad y cantidades algo mayores entre Gandia y Bellreguard. Fruto de ello, toda esa zona quedó paralizada, si bien los sistemas de evacuación de agua, que también se han construido en las últimas décadas en la ciudad, funcionaron a pleno rendimiento y revirtieron esa imagen de caos a las pocas horas.

Ocurrió lo mismo en zonas no urbanas. Entre Bellreguard y las playas la enorme cantidad de agua precipitada en poco tiempo obligó a cortar el tráfico y anegó muchas carreteras y caminos, pero igual de cierto es que las canalizaciones y ampliaciones de cauces de barrancos permitió que, pasada la tremenda tormenta, el agua acumulada llegara al mar, de manera que, en unas horas, se podía circular por casi todas ellas.