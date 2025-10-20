Homenaje de Tavernes de la Valldigna a los fusilados de la Fosa 112 en Paterna

Homenaje de Tavernes de la Valldigna a los fusilados en Paterna / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha rendido un homenaje al centenar de personas fusiladas y sepultadas en la Fossa 112 del cementerio de Paterna, entre ellas vecinos de esta localidad. El acto ha sido presidido por la alcaldesa, Lara Romero, la regidora de Memoria Histórica, Encar Mifsud, además de la teniente alcalde, Amparo Bo, y al que también asistieron alcaldes y concejales de los municipios con víctimas sepultadas a esta fosa.

La cita en el cementerio de Paterna contó con la presencia de familiares de todas las víctimas, así como representantes de la Asociación de Familiares de la Fosa 112 de Paterna encabezados por la presidenta Carmen Gómez, los cuales estuvieron presentes en esta jornada para recordar a todos los que asesinaron entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 1939.

El monolito llamado ‘Retrobament’ está ubicado en el lugar de la Fosa 112 donde está la inscripción con los nombres, la edad, el oficio y la población de cada persona sepultada en ese lugar. Desde ahora una obra del escultor vallero Jesús Martín-Lorente 'Chule’ recuerda a todos ellos con dos imágenes. Una es la carta-poema de despedida que el vecino de Tavernes Felipe Agustí Altur escribió a su familia la mañana del 30 de noviembre de 1939, horas antes de ser fusilado, mientras que la otra es una escultura de una niña con unas golondrinas.

Durante el acto, amenizado por los versos y las canciones de Pau Alabajos, los familiares leyeron el centenar de nombres de las personas asesinadas, y el nieto de Felipe Agustí el poema con las reflexiones de despedida que escribió su abuelo antes de morir. Fus una jornada que se vivió con muchas emociones y recuerdos para los familiares.

La alcaldesa Lara Romero señaló que aquel era "un día de memoria, justicia y dignidad. Nos reunimos aquí, en este lugar donde durante décadas reposaron en silencio los cuerpos de tantas personas que fueron víctimas de la represión franquista. Hoy, gracias a la lucha incansable de sus familias, podemos decir con orgullo que la verdad ha vuelto a salir a la luz, y con ella, la dignidad que un día les fue arrebatada".

En sus palabras, la alcaldesa recordó que el monumento “es el compromiso de no olvidar, de continuar defendiendo los valores democráticos que ellos pagaron con la vida, y con esta escultura y este espacio de memoria, les devolvemos aquello que nunca los tendrían que haber arrebatado: su nombre, su historia y su dignidad”.

Por su parte, la concejala de Memoria Histórica, Encar Mifsud, explicó que con este homenaje “volvemos a hacer visibles a aquellos hombres que defendían la democracia y nos sentimos satisfechos porque curamos una herida y abrimos la puerta a la paz y la dignidad". "Ahora tenemos la fosa 112 como la queríamos”, concluyó.

Además de vecinos de Tavernes de la Valldigna, en la Fosa 112 se encuentran los cuerpos de vecinos de Albalat de la Ribera, Cullera, Sollana, Sueca, Alaquàs, Alberic, Alcàsser, Alginet, Benifaió, Beniparrell, Canet d'en Berenguer, Carlet, Castelló de la Ribera, l'Alcúdia, Manises, Oliva, Paterna, Puçol, Sagunto, Santa Cruz de Moya, Silla y Torrent.