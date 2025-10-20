Montaner d'Almiserà també jugarà les semifinals de la Copa Caixa Popular
Amb el seu company Seve guanya la partida classificatòria davant Diari i Tonet IV
Montaner d'Almiserà és el cinquè jugador de la Safor que es classifica per les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí, eliminatòria en la qual ja tenien la presència assegurada Salelles i Brisca d'Oliva i Vicent i Canari de Xeraco.
El rest saforenc i el seu company d'equip, Seve, tots dos representant a l'equip Ajuntament de Castelló, han guanyat Diari i Tonet IV per 25-15 en la partida de classificació disputada diumenge al Trinquet de Canals.
Montaner i Seve s'enfrontaran a Salelles II, Canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta) en una de les semifinals.
Per la seua banda, Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) tindran com rivals en les semifinals a Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).
Les semifinals es jugaran a doble partida són a Piles els dies 24, 25 a la Llosa, 28 a Castelló Rugat i 29 a Guadassuar.
En cas que cada equip guanye una partida de semis i, per tant, estiga empatada, hi haurà una partida de desempat. Els possibles desempats es jugarien a Piles el 31 d'octubre i Bellreguard el 2 de novembre.
Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el dia 9 de novembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia
- Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera