Montaner d'Almiserà també jugarà les semifinals de la Copa Caixa Popular

Amb el seu company Seve guanya la partida classificatòria davant Diari i Tonet IV

Montaner i Seve, diumenge, al Trinquet de Canals

Salva Talens

Gandia

Montaner d'Almiserà és el cinquè jugador de la Safor que es classifica per les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí, eliminatòria en la qual ja tenien la presència assegurada Salelles i Brisca d'Oliva i Vicent i Canari de Xeraco.

El rest saforenc i el seu company d'equip, Seve, tots dos representant a l'equip Ajuntament de Castelló, han guanyat Diari i Tonet IV per 25-15 en la partida de classificació disputada diumenge al Trinquet de Canals.

Montaner i Seve s'enfrontaran a Salelles II, Canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta) en una de les semifinals.

Per la seua banda, Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) tindran com rivals en les semifinals a Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).

Les semifinals es jugaran a doble partida són a Piles els dies 24, 25 a la Llosa, 28 a Castelló Rugat i 29 a Guadassuar.

En cas que cada equip guanye una partida de semis i, per tant, estiga empatada, hi haurà una partida de desempat. Els possibles desempats es jugarien a Piles el 31 d'octubre i Bellreguard el 2 de novembre.

Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el dia 9 de novembre.

