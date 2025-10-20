Partidazo en Gandia con triunfo de Proinbeni ante Zaragoza en la prórroga, (92-90)

Proinbeni y CB Zaragoza ofrecen un partido digno de un play-off de ascenso en la Liga de Segunda FEB con triunfo final de Units pel Bàsquet Gandia por 92-90 en la prórroga.

En la primera parte, el equipo maño que dirige el técnico gandiense, Víctor Rubio, sorprende al local y domina el juego y el marcador gracias a su acierto, sobre todo, en el tiro exterior (triples). Los parciales hablan claro de lo ocurrido (17-24) y (17-21).

Tras el descanso, salida fulgurante de Proinbeni UpB Gandia que se mete en el partido y remonta con un 24-12 en el tercer cuarto.

En el último cuarto, hubo de todo. Ventajas de Proinbeni y reacción de los visitantes, que tuvieron el partido en sus manos. Con un 18-19 de parcial se llega a la prórroga: (76-76) al término de los 40 minutos.

Los minutos extra del encuentro del pasado sábado caen del lado de los de la Safor (16-14), que suman su tercera victoria liguera, más las cuatro de pretemporada (tres de la Copa de España) y es colíder del Grupo Este junto al CBE Llíria y Benicarló, los tres únicos conjuntos que quedan invictos.

Destacar la actuación del alero gandiense Kyle Greeley con 29 puntos y 34 de valoración, convirtiéndose en el mejor jugador del partido.

Mención especialísima para la afición de Units pel Bàsquet que, antes de iniciarse el encuentro ante el CB Zaragoza, brindó una sentida y sonora ovación a Víctor Rubio en reconocimiento a su larga trayectoria en el baloncesto de Gandia. El técnico, visiblemente emocionado, agradeció el gesto a la parroquia local aplaudiéndole igualmente.

Esta semana, miércoles 22, Proinbeni juega partido de la Copa de España en la ciudad de León.