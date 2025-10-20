Partidazo en Gandia con triunfo de Proinbeni ante Zaragoza en la prórroga, (92-90)
El equipo de Víctor Rubio domina la primera parte pero el de Alejandro Mesa se rehace a tiempo
Proinbeni y CB Zaragoza ofrecen un partido digno de un play-off de ascenso en la Liga de Segunda FEB con triunfo final de Units pel Bàsquet Gandia por 92-90 en la prórroga.
En la primera parte, el equipo maño que dirige el técnico gandiense, Víctor Rubio, sorprende al local y domina el juego y el marcador gracias a su acierto, sobre todo, en el tiro exterior (triples). Los parciales hablan claro de lo ocurrido (17-24) y (17-21).
Tras el descanso, salida fulgurante de Proinbeni UpB Gandia que se mete en el partido y remonta con un 24-12 en el tercer cuarto.
En el último cuarto, hubo de todo. Ventajas de Proinbeni y reacción de los visitantes, que tuvieron el partido en sus manos. Con un 18-19 de parcial se llega a la prórroga: (76-76) al término de los 40 minutos.
Los minutos extra del encuentro del pasado sábado caen del lado de los de la Safor (16-14), que suman su tercera victoria liguera, más las cuatro de pretemporada (tres de la Copa de España) y es colíder del Grupo Este junto al CBE Llíria y Benicarló, los tres únicos conjuntos que quedan invictos.
Destacar la actuación del alero gandiense Kyle Greeley con 29 puntos y 34 de valoración, convirtiéndose en el mejor jugador del partido.
Mención especialísima para la afición de Units pel Bàsquet que, antes de iniciarse el encuentro ante el CB Zaragoza, brindó una sentida y sonora ovación a Víctor Rubio en reconocimiento a su larga trayectoria en el baloncesto de Gandia. El técnico, visiblemente emocionado, agradeció el gesto a la parroquia local aplaudiéndole igualmente.
Esta semana, miércoles 22, Proinbeni juega partido de la Copa de España en la ciudad de León.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia
- Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera