Póquer triunfal de los equipos de 1ª y 2ª nacional del Corriol Oliva Tennis Taula

Fin de semana muy positivo el vivido en el seno del Corriol Oliva Tennis Taula. Se podría incluso decir que histórico.

El equipo de 1ª Nacional se desplazó a Cataluña para un triple enfrentamiento, saldando los tres encuentros con victorias, algunas de ellas agónicas en el desempate, que les permiten sumar sus primeros 6 puntos en la liga y coger aire en su debut en la categoría.

Se desplazaron hasta tierras catalanas Víctor Pellicer, Miguel Jordá, el internacional peruano Felipe Duffoo y Pau Beneyto como jugador reserva.

El primer encuentro fue frente al Club Natació Sabadell con victoria final por 3 a 4. Primera en 1ª Nacional del club olivense en toda su ya larga historia.

Ya por la tarde, un nuevo enfrentamiento, en esta ocasión frente al Mollet 2002. Victoria más holgada en esta ocasión por 2 a 4 y debut en la categoría de Pau Beneyto.

El último partido de esta maratoniana salida se disputó el domingo por la mañana y enfrentó al club olivense con el histórico Termotur Calella, con una emocionante, nuevamente agónica y muy meritoria victoria final por 3 a 4 con otra clase magistral en la modalidad de dobles en el punto de desempate la ofrecida de nuevo por Pellicer y Duffoo.

Los olivenses de 2ª Nacional, a la derecha, posan con sus rivales / CE Corriol Oliva

No se quedaron atrás sus compañeros de 2ª Nacional en su enfrentamiento el sábado por la tarde en la sala Pierre Guitart del IES Gabriel Císcar de Oliva con una victoria muy clara 5 a 1 frente al Balkanica Xàtiva. Jugaron por los olivenses Víctor Parra, David González y Enric Malonda.

También el sábado por la mañana acudieron jóvenes palistas del club a la primera prueba dels Jocs Esportius celebrada en el Port de Sagunt con un balance muy positivo.

En categoría infantil masculina, Raúl Voces consiguió una magnífica cuarta posición final con su compañero Sebastián Silvera consiguiendo acceder también al cuadro final y llegando hasta octavos. En categoría cadete masculina, Blai Medina conseguía una magnífica tercera posición final.

Los jóvenes de la cantera disputaron la jornada de los Jocs Esportius / CE Corriol Oliva

Si los jóvenes brillaron por la mañana, por la tarde lo hizo Luca Bellero en la primera prueba del circuito de veteranos celebrada en Xàtiva, pasando la fase de grupos con solvencia y llegando a octavos de final.

Quienes no compitieron este fin de semana fueron las féminas del club Júlia Malonda y Zoe Peiró al encontrarse concentradas en el Complejo Educativo de Cheste en unas jornadas de alto rendimiento organizadas por la Federación de Tenis de Mesa de la Comunitat Valenciana.