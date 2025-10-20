El PP advierte que Gandia puede perder 200.000 euros para la planta de biomasa

El PP de Gandia ha reprochado al Gobierno local, y especialmente al alcalde, José Manuel Prieto, que tres meses después de anunciar una comisión técnica para determinar dónde se ubica la planta de biomasa que vecinos de Marxuquera rechazan, todavía no se haya reunido ese órgano.

El portavoz del grupo, Víctor Soler, ha comparecido esta mañana para señalar que Prieto «nos ha vuelto a engañar» y que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el asunto. Es más, Soler aseguró que en una reunión de la Junta de Distrito de Marxuquera el director general de Medio Natural de Gandia, Daniel Muñoz, reiteró que todavía no se había descartado el emplazamiento de la antigua cantera de Marxuquera.

En cualquier caso, el portavoz del PP lamentó que haya pasado tanto tiempo «sin que nadie tome una decisión», y en ese punto recordó que la Generalitat tiene aprobada una subvención de 200.000 euros para esa planta de biomasa, correspondiente a la mitad de la inversión, que se podría perder si el proyecto no está ejecutado el 31 de diciembre próximo, algo que parece evidente.

«El único responsable de perder los 200.000 euros sería el Gobierno local», ha concluido Soler, quien ha insistido en que el PP respalda que esa instalación se ubique en un polígono industrial, y pidió al alcalde de Gandia que en la futura comisión que debe decidir el emplazamiento de la planta de biomasa también estén todos los grupos políticos municipales y, por lo tanto, el PP.

Respondiendo a esta comparecencia, la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia climática, Alícia Izquierdo, reveló que la comisión anunciada hace tres meses «está prácticamente cerrada desde la semana pasada». «Le comuniqué personalmente a Soler que el alcalde iba a firmar de forma inminente la composición de la comisión y está previsto que se convoque la semana que viene», concluyó la concejala de Medio Ambiente.