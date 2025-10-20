Tanner y Franqueza triunfan en una XII Volta a Peu a Daimús con 838 participantes

Un total de 838 corredores y corredoras han participado en la XII Volta a Peu a Daimús-Memorial "Motos", nueva prueba puntuable del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna disputada este domingo en el distrito marítimo de Els Pedregals.

El atleta del Vicky Foods Athletics, Mark Tanner, suma su quinto triunfo en nueve carreras con un tiempo de 25’35’’ en los 8,1 kilómetros del recorrido.

El podio absoluto de la prueba se completa con Salva Fluixà Martínez ( Club Córrer Xeraco) y su crono de 25’54’’ y David Cantos Espinosa (Club Córrer Xeraco) que tarda 25’55 en el circuito.

En mujeres, Diana Franqueza Robles (Dorsal Pego) es la vencedora absoluta con 32’46’’, seguida de Aida Aparisi Muñoz (C.C. El Garbí) con 33’01’’ y María Salmerón Cambra (CA Ontinyent) en 33’20’.

Las tres primeras mujeres en la prueba del pasado domingo / Circuit Safor-Valldigna

Antes de iniciarse la jornada se realizó un homenaje póstumo al atleta local, Francisco Javier Fuster "Motos" con unas palabras de un familiar directo y del propio alcalde, Robert Miñana.

Tras la entrega de premios a los protagonistas de la carrera de adultos, se disputaron varias pruebas de categorías menores.

El Ajuntament de Daimús fue el responsable de una buena organización gracias a la colaboración de los voluntarios, Policía Local y servicios médicos-sanitarios.

La próxima cita del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna será este sábado, 25 de octubre, con el Gran Fons Ciutat d'Oliva. Esta carrera fue aplazada por la lluvia el pasado 9 d'Octubre.

Las inscripciones se pueden formalizar, como siempre, en la página web: www.crono4esports.es