Torneo de voleibol para los más pequeños en el Grau de Gandia

El Club Voleibol Arenas Gandia ha reanudado la actividad tras el paréntesis del fin de semana anterior. El pasado viernes, el equipo cadete de preferente recuperó la 4ª jornada de competición recibiendo a un gran CV La Nucia. El partido se disputó en el IES Veles e Vents, segunda casa del club, y fue trepidante.

Las locales dejaron escapar en el cuarto set un 22-17 a favor que les habría llevado a igualar la contienda y acabaron perdiendo un partido que podría haber caído de cualquier lado.

Para el sábado, quedaba la visita a Xàtiva, actual campeón de España, y el partido resultó como se esperaba, ya que en la actualidad el club setabense tiene un nivel superior al resto de los equipos de su grupo. Las graueras no tuvieron opción.

El domingo se reservó para los pequeños del club que llevan más de un mes de entrenamientos y solo había competido en el Torneo de Elche.

Se organizó un torneo en el Grau, organizado por el club en las pistas del Joan XXIII, que resultó un éxito de participación con más de un centenar de deportistas de 11 equipos y mucho público presente, representando al club local, al CV Gandia y al CV Bellreguard.