Torneo de voleibol para los más pequeños en el Grau de Gandia
Las cadetes pierden sus dos partidos del fin de semana
El Club Voleibol Arenas Gandia ha reanudado la actividad tras el paréntesis del fin de semana anterior. El pasado viernes, el equipo cadete de preferente recuperó la 4ª jornada de competición recibiendo a un gran CV La Nucia. El partido se disputó en el IES Veles e Vents, segunda casa del club, y fue trepidante.
Las locales dejaron escapar en el cuarto set un 22-17 a favor que les habría llevado a igualar la contienda y acabaron perdiendo un partido que podría haber caído de cualquier lado.
Para el sábado, quedaba la visita a Xàtiva, actual campeón de España, y el partido resultó como se esperaba, ya que en la actualidad el club setabense tiene un nivel superior al resto de los equipos de su grupo. Las graueras no tuvieron opción.
El domingo se reservó para los pequeños del club que llevan más de un mes de entrenamientos y solo había competido en el Torneo de Elche.
Se organizó un torneo en el Grau, organizado por el club en las pistas del Joan XXIII, que resultó un éxito de participación con más de un centenar de deportistas de 11 equipos y mucho público presente, representando al club local, al CV Gandia y al CV Bellreguard.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia
- Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera