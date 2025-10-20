Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Oliva, nuevo líder en 2ª FFCV tras su triunfo y la primera derrota de la UD Beniopa

Los del Camp El Morer son los únicos de la Safor que logran los tres puntos en la 5ª jornada

La UD Oliva celebra su triunfo ante el Real de Gandia CF

Salva Talens

Gandia

La UD Oliva se sitúa al frente de la Liga de Segunda FFCV (grupo VI) tras su victoria por 1-0 ante el Real de Gandia CF y la primera derrota del hasta ahora líder invicto, la UD Beniopa, en casa de la UD Alginet por 3-1.

Los olivenses han sido los únicos que han sumado los tres puntos en la quinta jornada del campeonato y se quedan como invictos junto al Villalonga CF.

La UD Oliva va primero tras sumar 13 de 15 puntos posibles, seguido de la UD Beniopa con 12, y el Villalonga CF, recién ascendido, es tercero con 11.

Los "lloberos" han empatado 2-2 en el campo del CE Ròtova este fin de semana. En otros encuentros, la UD Portuarios Disarp y el Safor CF Gandia empatan 1-1; el Daimús CF es goleado como local ante el Gorgos CF (0-4); el CF Miramar y la UE Benifairó también firman tablas (2-2) y el CF Bellreguard cae en El Verger por 5-2.

