La UD Oliva, nuevo líder en 2ª FFCV tras su triunfo y la primera derrota de la UD Beniopa

La UD Oliva se sitúa al frente de la Liga de Segunda FFCV (grupo VI) tras su victoria por 1-0 ante el Real de Gandia CF y la primera derrota del hasta ahora líder invicto, la UD Beniopa, en casa de la UD Alginet por 3-1.

Los olivenses han sido los únicos que han sumado los tres puntos en la quinta jornada del campeonato y se quedan como invictos junto al Villalonga CF.

La UD Oliva va primero tras sumar 13 de 15 puntos posibles, seguido de la UD Beniopa con 12, y el Villalonga CF, recién ascendido, es tercero con 11.

Los "lloberos" han empatado 2-2 en el campo del CE Ròtova este fin de semana. En otros encuentros, la UD Portuarios Disarp y el Safor CF Gandia empatan 1-1; el Daimús CF es goleado como local ante el Gorgos CF (0-4); el CF Miramar y la UE Benifairó también firman tablas (2-2) y el CF Bellreguard cae en El Verger por 5-2.