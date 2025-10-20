La UE Tavernes perdona hasta un penalti y no pasa del empate ante el Silla CF, (1-1)

El que perdona lo paga y eso le ocurrió a la UE Tavernes ante el Silla CF en el partido de 6ª jornada de la Lliga Comunitat disputado el sábado en el Municipal, unido a un arbitraje muy permisivo con el conjunto visitante, sobre todo en los primeros minutos.

El Silla CF jugó a lo suyo, con una buena defensa y supo llevar el encuentro a sus intereses de contemporizar y más aún después de adelantarse en el marcador en el minuto seis en su único tiro a gol entre los tres palos.

A la UE Tavernes le faltó aprovechar sus ocasiones claras. Un tiro de Blasco con un paradón del portero visitante y dos remates a la salida de sendos saques de esquina no se aprovecharon. El juego era competido y en algunos lances de mucha tensión, si bien el gol de Kyle, tras un gran control y tiro por bajo, hizo justicia a lo ocurrido en la primera mitad.

En la reanudación, el equipo vallero fue a por el partido ante un rival que defendía sin complicaciones pero era nulo en ataque ante una defensa vallera, como siempre, a gran altura. Llegaron dos jugadas claves que pudieron cambiar el signo del partido y no se aprovecharon. Primero con la expulsión de un jugador visitante por doble tarjeta y después con un penalti claro a favor de los locales, que Nico no acertó. Es la segunda pena máxima que fallan los de la Valldigna esta temporada en los dos partidos que han finalizado con empate en el marcador.

El equipo de "Tomaca" no bajó la guardia, acosando la portería visitante ante un gran guardameta y ocasiones claras. Hubo otro claro penalti más que el árbitro no quiso ver. El Tavernes seguía insistiendo con llegadas y en el último segundo hubo un balón suelto que Marc de fuerte tiro no acertó e enviar a la red, saliendo fuera cuando estaba en inmejorable posición.

El colegiado, a instancias del auxiliar de la tribuna con muchos errores y protestado por el público, expulsó a "Tomaca" por unos supuestos insultos que, según el míster, no existieron.

En definitiva, buen partido de un Tavernes en buena línea al que le faltó gol ante el equipo del ex futbolista vallero Pomer bien trabajado al que quizás le sobró alguna entrada dura sobre todo en los primeros compases. Exhibió mucho oficio con jugadores que han jugado en tercera división.

Los de la Valldigna bajan hasta el segundo puesto de la tabla, pero siguen invictos con cuatro victorias y dos empates.