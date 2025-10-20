Ximo López recibe un premio en Sevilla por su lucha por los derechos de las personas trans

El coordinador general del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS), el gandiense Ximo López, fue uno de los galardonados en los Premios T, un acto organizado el viernes pasado por la asociación ATA-Sylvia Rivera en Sevilla. "Los Premios T se han consolidado como el máximo reconocimiento que se otorga en España a las personas, entidades e instituciones que con sus acciones favorecen la defensa de la dignidad y el avance en derechos para las personas trans", según informaron fuentes de CLGS a través de una nota de prensa.

López dedicó el premio a todos sus compañeros de CLGS e incidió en la necesidad de visibilizar las realidades trans en entornos rurales como la comarca de la Safor. Además, reclamó el impulso de un Plan de Diversidad LGTBIQ+ en la ciudad de Gandia y la creación de concejalías específicas de Diversidad LGTBIQ+ con recursos propios y personal especializado en los ayuntamientos de la comarca.

Acto de entrega del premio a Ximo López. / Levante-EMV

López recibió el galardón de manos del delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, y de la presidenta de la Plataforma Trans de España y presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, una histórica activista trans de España que inspiró la película “Te estoy amando locamente”. El premio llega, por otra parte, en el año en que el colectivo CLGS celebra su 20 aniversario.

Foto de grupo con premiados y organizadores. / Levante-EMV

Además de Ximo López también fueron galardonados: Federico Armenteros, presidente y fundador de la Fundación 26 de Diciembre, que desde 2010 trabaja por la dignidad e inclusión de personas mayores LGTBIQ+; Melo Moreno, “influencer” que utiliza su repercusión para visibilizar las identidades no binaria; la escritora y activista Alana S. Portero, el actor, guionista y director trans Afioco Genecco, las mujeres trans Odette Vans, que destaca por su visibilidad en redes sociales y comparte su transición públicamente como expresión auténtica de su identidad, y Daniela Vallejo, Miss Trans España 2025, que representará en España en el Miss Queen Trans World de Torremolinos y la asociación Epéntica Feminista LGTBeniel, fundada en 2020 en Murcia, que combate la discriminación lgtbifóbica en entornos rurales, educativos y sociales.