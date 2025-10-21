El AC Gandia, campeón autonómico femenino y subcampeón masculino

El Pabellón Municipal de Halterofilia de Gandia acogió este fin de semana los campeonatos autonómicos por clubes con la participación de 72 halteras y en la que se disputaron también los play-off finales con los cinco mejores equipos masculinos y femeninos de la temporada. La competición ofreció un excelente nivel deportivo.

El Atlético Club Gandia de Halterofilia, organizador y anfitrión, volvió a ser protagonista sobre las tarimas al proclamarse campeón en mujeres y subcampeón en hombres. Las gandienses dominaron la clasificación con autoridad, confirmando su excelente momento de forma, mientras que el conjunto masculino firmó una destacada actuación.

Equipo masculino del AC Gandia en el podio / AC Gandia

En la Final A masculina el título fue para el CH Cabanyal, seguido del AC Gandia y del CH Valencia. En la Final A femenina, el AC Gandia se impuso al CH Alzira, con el CH Valencia en tercera posición.

En la Final B femenina, el AC Gandia repitió triunfo por delante del CH Cabanyal y el CH Sagunto, mientras que en la Final B masculina la victoria correspondió al Power San Vicente, seguido de Cullera y Sagunto.

Estos resultados confirman el momento especialmente dulce del club gandiense, tras los recientes éxitos de sus jóvenes promesas Yuna López y Javi Zambrano, ambos campeones de España sub15.

Los logros autonómicos y nacionales consolidan al AC Gandia como uno de los referentes de la halterofilia valenciana y nacional, tanto en el ámbito senior como en la base formativa.