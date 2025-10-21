Cara y cruz para el CR Inter Alpesa en sus desplazamientos a Valencia y Orihuela

Con un resultado final de 29 a 19 cayó el CR Inter Alpesa "A" su partido de Liga de 1ª Territorial en Valencia frente al San Roque.

Los hombres de Guillermo Ahuir empezaron dominando en el juego de delantera y también en la línea de 3/4 muy compenetrados en ataque, y muy serios en defensa, y aunque se adelantaron los locales con un PC, fue el CR Inter Alpesa el que conseguía dos ensayos en el minuto 9 por Jaume Martínez y en el 30 por Gabriel Alejandro Vázquez, que transformaba Matías Nicolás Vázquez, llegando al descanso con un resultado de CR San Roque 3, CR Inter Alpesa 12.

Al inicio de la segunda parte, los locales salieron espoleados y dispuestos a dar la vuelta al resultado, pero el Inter Alpesa apretó y en el minuto 50 consiguió un ensayo por medio de Víctor Sieres, transformado por Gabriel Alejandro Vázquez, dejando el resultado en 8 a 19.

Los siguientes 10 minutos fueron de dominio de los visitantes, que no pudieron culminar en ensayos. Los locales, con un poco más de físico y por dos tarjetas que dejaron al Inter Alpesa en minoría, aprovecharon la ventaja y consiguieron tres ensayos en los últimos 10 minutos, llegando al final del partido con el resultado de 29 a 19 para el San Roque.

En la próxima jornada, el Inter Alpesa "A", se enfrentará al CR UPV.

Una imagen del partido del CR Inter Alpesa "A" en Valencia / CR Inter Alpesa

Por su parte, el CR Inter Alpesa B consigue una importante victoria en su desplazamiento a Orihuela por 26 a 31 que le sitúa líder de su categoría.

El equipo salió muy concentrado en ataque y muy serio en defensa y los frutos llegaron pronto en forma de puntos, consiguiendo ensayos Pau Miquel, Ferran Gadea y Valentín López con transformaciones a cargo de Saúl Vicente Alberola, llegando al descanso con un resultado de 0 a 26.

El UMH Orihuela CR, salió dispuesto a dar la vuelta al resultado, y después de efectuar cambios los dos equipos, los locales aumentaron la intensidad del juego, que parecía que el Inter Alpesa no podía parar, consiguiendo 3 ensayos. No fue hasta el minuto 71 cuando el Inter Alpesa B conseguía un ensayo de Pedro Dureux, que aunque los locales consiguieron otro ensayo en el 76, no fue suficiente para derrotar a los visitantes, llegando al final del partido, con un resultado de 26 a 31, merecido, para el equipo de Tomás Pardo, que se coloca primero en la clasificación.

En la próxima jornada, el equipo "B" descansa.