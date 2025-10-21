Comprar en Potries costa la meitat gràcies al Bo Comerç impulsat per l’Ajuntament
Tots els veïns majors de 18 anys poden gastar 20€ en els comerços del poble i pagar-ne sols 10€
L'Ajuntament de Potries ha posat en marxa la seua estratègia de dinamització de l’economia local. En esta primera fase, s’ha llançat un Bo Comerç amb l’objectiu d’incentivar la compra en els comerços locals del poble, de manera que el veïnat podrà gastar un total de 20€ i solament hauran de pagar-ne la meitat (10€). La campanya està finançada, inicialment, amb fons propis de l’Ajuntament.
L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, explica que "estem capficats en dinamitzar el teixit econòmic i comercial existent al nostre poble i atraure noves iniciatives, sempre amb la responsabilitat d’impulsar una economia local resilient, diversificada i arrelada al territori".
Per la seua part, la regidora de Comerç, Estela Sanchis, ha apuntat que “esta només és una primera iniciativa d’un pla de dinamització de l’economia local que va començar pels sectors culturals, que ara seguix per incentivar la compra en els comerços locals existents, i que seguirà en els pròxims mesos amb accions per a incentivar la implantació de nous comerços i projectes econòmics”.
Què és el Bo Comerç Local?: És una iniciativa de l’Ajuntament de Potries per a donar suport a les famílies i impulsar el comerç de proximitat. Amb el Bo Comerç Local 2025, cada persona pot aconseguir 2 bons de 10 € (valor total de 20 €), pagant només 10 € (50%).
Qui pot participar?: Majors de 18 anysM; Empadronats/des a Potries i cada persona pot aconseguir 2 bons.
Quan?: Cal adquirir els bons fins al 7 de novembre; Cal gastar-los del 20 d’octubre al 30 de novembre; Els bons caduquen una vegada finalitzada la campanya.
Com aconseguir-los?: Acosta’t a les oficines de l’Ajuntament en l’horari habitual; Porta el teu NIF/NIE i facilita un contacte; Aporta 10 € i rebràs 2 bons de 10 €.
On es poden gastar els bons?: En els següents comerços adherits a la campanya: Botiga d’Eva; Forn Quatre Barres; Perruqueria Rosana i Farmàcia Susana Soria.
Com gastar-los?: Els bons seran nominatius (amb codis personalitzats) i els hauràs de presentar a la botiga/comerç quan compres; Pots usar-los junts en una mateixa compra o per separat; No es poden agrupar bons de diferents persones; Els bons NO són reemborsables.
Més informació a l’Ajuntament o al telèfon 962 800 588.
