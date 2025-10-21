Cortoons Gandia 2025: Los mejores cortos del mundo y una gran nómina de invitados especiales

Gandia vuelve a ser la capital mundial del cine con el XXI Festival Internacional de Cortometrajes de Animación Cortoons, que se celebra esta semana, del 23 al 26 de octubre, en el Teatro Serrano y el Campus de Gandia de la UPV.

El festival ha recibido este año más de 2.700 cortometrajes procedentes de 110 países, consolidándose como un referente internacional en el mundo de la animación.

Organizado por Alessandro D’Urso y con el patrocinio del Ayuntamiento de Gandia, el Instituto Valenciano de Cultura y el Campus de Gandia de la UPV, Cortoons acogerá a artistas de todo el mundo: animadores, directores de cine y creadores digitales.

La regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, ha destacado en la presentación del evento el crecimiento del Festival: "Los siete cortometrajes ganadores llegarán de diferentes partes de Europa, con especial atención a las producciones españolas y valencianas".

Entre los invitados especiales de este año se encuentra el maestro del dibujo, Paco Roca, quien ofrecerá un encuentro con el público y una sesión de firmas el 24 de octubre.

Además, Hermoti, estrella de los doblajes divertidos, e Isatxa Mengíbar, voz de personajes como Lisa Simpson, Jinx de Arcane y Pipi Calzaslargas, participarán en un show de doblaje el 25 de octubre, acompañado de sesiones de firmas y fotos.

El director del festival, Alessandro D’Urso, explica que la programación incluye tres días de invitados estrella y proyecciones de cortometrajes, además de los largometrajes fuera de concurso: "Flow", "El Chico y la Garza" y "Memorias de un Caracol". La sala B del Teatre Serrano estará totalmente dedicada al TCG con torneos y actividades para todas las edades.

Cortoons también ofrecerá retrospectivas sobre Jan Svankmajer, Blu, Wallace & Gromit y Walt Disney, un taller de origami para familias y una maratón de animación de Walt Disney. El festival culminará el domingo 26 con la gala de entrega de premios, donde los ganadores recogerán el icónico Tío de la Porra, diseñado por el artesano David Martínez.

Por su parte, Marc Oliva, responsable de comunicación de Moll Motor, patrocinador del festival, señaló: "Cortoons Festival es una oportunidad de oro para el ocio alternativo y para potenciar la creatividad de los jóvenes. Estamos orgullosos de apoyar un evento que proyecta a Gandia internacionalmente y fomenta la cultura en nuestra sociedad".

Las entradas para Cortoons Gandia 2025 se podrán adquirir online en www.cortoons.es en la caseta Cortoons del paseo de les Germanies de Gandia y en el Teatro Serrano los días del Festival.