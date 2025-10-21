Mal fin de semana en la Liga Valenta para el CF Miramar y el CF Gandia
El equipo de autonómica cae en casa con polémica arbitral y el de 1ª Regional debuta con derrota
No ha sido un buen fin de semana para el fútbol federado femenino en la comarca de la Safor, tras las derrotas de sus máximos representantes.
En la Liga Autonómica Valenta, el CF Miramar cae en casa ante el Valencia Féminas CF "C" en un choque marcado por la polémica arbitral.
Las locales acabaron indignadas "por una actuación arbitral que no estuvo a la altura ni al nivel de lo que se debería de exigir en nuestra categoría".
La primera parte finalizó con ventaja visitante (0-1), pero en la segunda el CF Miramar salió con la clara convicción de ir a por el partido y en los primeros diez minutos llegó el merecido gol del empate, obra de Nerea.
A falta de 10 minutos llegó una de las acciones polémicas y determinantes del partido porque el árbitro "decidió no señalar o no se atrevió a señalar un penalti claro a favor del CF Miramar cuando la defensa rival se desentendía del balón y propinaba un empujón a la jugadora atacante, impidiendo que llegara al balón".
Si por si esto fuera poco, ya en el tiempo de descuento, llegó otra acción polémica que permitía al conjunto visitante poner el 1-2 definitivo "en fuera de juego claro" y después de un rebote el balón entraba en la red.
Por su parte, el CF Gandia se estrenaba en la Liga Valenta de 1ª Regional y lo hizo con una derrota por 2-3 en casa ante el CF At. Jonense de la Vila Joiosa.
Las gandienses llegaron a estar por delante en el marcador, pero se vieron superadas por sus rivales y acabaron cediendo.
