La 'maldita barrera' de Xeraco a Tavernes que vuelve causar retrasos en el tren

Otra vez, y van muchas, este martes se están produciendo retrasos e incidencias en la circulación de los trenes de Cercanías de la línea que discurre entre Gandia y València. Y otra vez la causa está en un tramo de la infraestructura ferroviaria situado entre Xeraco y Tavernes de la Valldigna.

El caso es que Adif y Renfe han informado que el paso a nivel situado entre esas dos localidades ha quedado "desprotegido", de manera que los maquinistas tienen que reducir la velocidad y comprobar que ningún vehículo o persona está atravesando la vía para evitar atropellos y accidentes.

Según señala Renfe los técnicos ya están trabajando para solucionar el problema "lo antes posible", y se informará a los usuarios a través de las redes sociales en el momento en que la circulación quede normalizada.

No es esta la primera vez que ocurre el mismo problema. Las barreras que cortan el tráfico antes de que lleguen los trenes han tenido problemas en ese tramo de Tavernes a Xeraco. El más espectacular de los incidentes se produjo el año pasado, cuando un camión tráiler quedó encastrado en ese punto, interrumpiendo la circulación de convoyes durante horas. Suerte que el tren que pasaba cuando el camión se enganchó en la vía pudo parar a tiempo, a poca distancia, sin que se produjeran mayores incidencias.

Los retrasos ferroviarios, especialmente durante las mañanas, afectan a miles de personas que se disponen a desplazarse a sus lugares de trabajo o a viajar a València o a Gandia por diferentes motivos.