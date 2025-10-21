El NiE Gandia se presenta en La Vital con 143 nadadores y nadadoras federados
La entidad de la capital de la Safor tiene deportistas en todas las categorías
El Centro Comercial La Vital ha acogido, un año más, la presentación oficial del Club Natació i Esports Gandia, en este caso de la temporada 2025-2026.
La entidad cuenta con 143 nadadores y nadadoras con licencia activa para poder competir en las categorías máster, absoluta, júnior, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y pre club, que son los más pequeños de la "familia" comandada por Pilar Martí con la colaboración de su junta directiva.
El cuerpo técnico lo integran los entrenadores y entrenadoras Sara Cebrián, Vicent Sarrió, Gema Doménech y Maite Bañuls.
Por otro lado, el NiE Gandia ha participado este pasado fin de semana en Benimamet en el primer control de liga de las categorías infantil, junior y absoluta. Participaron un total de 270 nadadores y nadadoras de 13 clubes.
Por parte del Natació i Esports Gandia compitieron 35 nadadores y nadadoras: Marc Vilaplana, Martí Pastor, Eric Tarrasó, Lucas Rodrigo, Asier Gramage, Nathan Santos, Nicolás Muñiz, Nazar Rozmalovskyy, Pablo Gutiérrez, Guillem y Victor Vañó, Guillermo Muñoz, Valeria Georgieva, Irene Bañez, Vera y Laia Pérez, Santiago Renú, Aarón Renault, Yordi Affelay Ayala, Héctor Lloret, Raquel Martí, Alba Hidalgo, Kiko Climent, Óscar Goñi, William Sandoya, Darius Iout, Àngel Olmos, Monika Lachezarova, Julia Soriano, Alba Segovia, Martina Barahona, Àngela Ribes, Mariana Claros y Aroa Quiles.
En general, la competición se saldó con muy buen nivel de todos y todas los nadadores/as. Grandes mejoras por parte de Alba Segovia y Vera Pérez en el 200m libre.
A destacar las marcas de: Kiko Climent en 200 libre (2’02.2”); Asier Gramage en 400 libre (4’35.8”) y Óscar Goñi en 200 libre (2’12.0)
Los júniors e infantiles que tienen la marca mínima irán al Trofeo 226, organizado por la Federación Valenciana de Natación en Nazaret, los días 25 y 26 de Octubre.
