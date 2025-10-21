La policía desmantela en Gandia dos puntos de droga y detiene a seis personas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Gandia dos puntos negros de venta de droga al menudeo y han detenido a seis personas, una mujer y cinco hombres de entre 19 y 53 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

En la operación los agentes se han incautado más de 100 gramos de hachís, cerca de 450 gramos de marihuana, más de 60 gramos de cocaína, nueve pastillas de hachís, más de 4.000 euros en efectivo y tres básculas de precisión, según ha informado la Jefatura Provincial de la Policía Nacional en València.

Las labores de investigación se iniciaron por los policías, tras tener conocimiento de la posible existencia de dos puntos negros de venta de droga ubicados en unas viviendas pertenecientes al mismo edificio de la localidad, desde donde se estarían distribuyendo sustancias estupefacientes al menudeo.

A través de las pesquisas realizadas, los agentes observaron a diversas personas en las zonas colindantes al edificio e incluso accediendo al mismo, por lo que identificaron a los moradores de los inmuebles investigados.

La operación culminó con la entrada y registro en ambos domicilios investigados, donde se han intervenido más de 100 gramos de hachís, cerca de 450 gramos de marihuana, más de 60 gramos de cocaína, nueve pastillas de hachís, más de 4.000 euros en efectivo y tres básculas de precisión, llevando a cabo la detención de seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Los arrestados, cuatro de ellos con antecedentes, han pasado a disposición judicial, ingresando en prisión dos de ellos.