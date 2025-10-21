Primera victoria del Valier Group CB Tavernes en la Liga Senior Autonómica
El Caixa Popular UpB Gandia "B" y el CB Oliva Mompó Óptica también compiten en el mismo campeonato
Pepe Juan
El equipo Senior Masculino Autonómico Valier Group del Club Bàsquet Tavernes empezó la fase regular la pasada semana con una derrota por 78-71 en casa del NB Torrent.
Este fin de semana, en la segunda jornada, ha sumado su primer triunfo del curso contra el CD Arcadi Loreto FESD A por un resultado de 55-46.
El cuadro vallero está encuadrado en el grupo B de la categoría en el que tiene como rivales, aparte de los ya mencionados, al CB Jovens Almàssera, CNB Xàtiva, Picken Claret "B", CDM CB Moncada, Basket Guadassiar, CB Alcàsser, CBC Manises-Quart "B", Caixa Popular UpB Gandia "B", CV Oliva Mompó Óptica, CB Chiva, y CB Genovés.
El equipo de Gandia ha ganado sus dos primeros encuentros de la competición, mientras que el de Oliva ha cosechado una victoria y una derrota.
