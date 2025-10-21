Los semáforos sonoros de Gandia volverán a funcionar

Después de hablar con varias personas y responsables de la ONCE en Gandia, dirigentes del Partido Popular de la ciudad tuvieron conocimiento de que muchos de los dispositivos sonoros de los semáforos, especialmente aquellos que permiten el tránsito de peatones, estaban averiados.

La segunda fase fue recorrer las calles y, efectivamente, de ahí surgió una relación de diecisiete sistemas que, o bien no funcionaban o bien lo hacían de forma parcial, dificultando la autonomía de las personas con deficiencia visual, obligados a tener que preguntar a otras personas para cruzar la calle.

La situación, sin embargo, cambiará pronto. El PP ha planteado una moción para que sea debatida en el pleno con un apartado resolutivo que conminaba a arreglar «de forma inmediata» todos esos sistemas, llamados «cyberpass». La respuesta, como podía esperarse, ha sido la unanimidad y este viernes se aprobará en la sesión corporativa.

Según ha señalado el PP, muchos de esos semáforos sonoros repartidos por las calles de Gandia se encontraban averiados desde 2021, «poniendo en riesgo la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual».

Tras la adhesión de todos los grupos políticos municipales a su propuesta, el portavoz popular, Víctor Soler, ha celebrado el consenso alcanzado y ha destacado que se trata de una medida «útil y necesaria que busca mejorar la movilidad de todos los gandienses, independientemente de sus circunstancias personales».

Soler: «Se facilita el día a día»

El edil popular ha puesto en valor este acuerdo, confiando en que con su ejecución «se ponga fin a la desidia del Gobierno socialista hacia un colectivo tan sensible como el de las personas con discapacidad visual», y añade que «con actuaciones como esta se facilita su día a día, se promueve su autonomía y se avanza en su plena integración en la vida urbana».

Frente a los habituales rifirrafes que, sobre cualquier asunto, se producen entre los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, Víctor Soler ha concluido agradeciendo la postura de todos para solucionar un problema del día a día de muchos invidentes. «Este es el tipo de oposición que queremos hacer, constructiva, propositiva y conectada con las necesidades de la Gandia real».