Semana viajera para Proinbeni UpB por la Copa de España y la Liga de Segunda FEB

Dos viajes esperan a Proinbeni esta semana. Este miércoles, 22 de octubre, se desplaza a León para jugar la eliminatoria a partido único de los 1/16 de final de la Copa de España. Su rival es la Deportiva y Cultural Leonesa, también equipo de Segunda FEB. El ganador pasará de ronda. El choque es a las 20 horas.

Los de la Safor fueron el segundo mejor equipo de su categoría en la fase de grupos de la Copa con tres victorias en otros tantos encuentros.

La expedición gandiense regresará a Gandia para preparar otro encuentro fuera de casa, el que disputará el domingo, 26 de octubre, en la localidad tarraconense de Salou. En este caso, el partido corresponde a la 4ª jornada de la Liga en Segunda FEB.

Proinbeni UpB Gandia es colíder invicto del Grupo Este de Segunda FEB tras saldar con éxito las tres primeras jornadas.

Units pel Bàsquet Gandia quiere que la afición disfrute de este compromiso y, por tal motivo, organiza un viaje en autobús que incluye la entrada a ver el partido al precio de 20 euros. Las plazas son limitadas.

La salida sería a las 11:15h desde el Pabellón Municipal de Gandia, dado que el partido está fijado a las 17.30 horas.

Las personas que deseen reservar su plaza pueden hacerlo a través del número de teléfono 686 06 87 y preguntar por Juanma.