Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
Un vecino de la localidad captura el mejor botín de su vida
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna
Sorpresa no, lo siguiente. Es lo que ha causado la captura de un ejemplar por parte de un vecino de Tavernes de la Valldigna en la playa de la localidad.
El protagonista es Jorge Martí Sansaloni, un hombre de mediana edad, de Tavernes de la Valldigna, que es un gran aficionado a la pesca.
Hace unos días se llevó, posiblemente, la mejor alegría como pescador, al capturar una palomina de 40 kilos de peso, ni más ni menos.
Jorge, después de mucho esfuerzo y trabajo, pudo conseguir este preciado botín ante su sorpresa y como no la que se llevaron las personas que había en la playa vallera en ese momento, que también se quedaron perplejos ante el tamaño de dicho pez
