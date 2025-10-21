Importante victoria del Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia en Primera Autonómica

Fin de semana de máxima actividad en el Club Voleibol Real de Gandia con la mayoría de sus equipos en competición.

El Bollo Natural Fruit CVRDG de Primera Autonómica femenina disputó dos encuentros en tres días, saldados con una gran victoria ante el CV Torrent por 3-1 y una derrota frente al Voley Mutxamel (1-3), uno de los rivales más potentes de la categoría.

Las jugadoras de Alejandro Terrero completaron un partido muy serio ante el CV Torrent, sumando tres puntos importantísimos que consolidan al equipo en la parte media-alta de la clasificación. Pese al tropiezo ante Mutxamel, el técnico realero destaca el esfuerzo y la actitud de las suyas en una liga cada vez más exigente.

En categoría juvenil, el Bollo Natural Fruit CVRDG de Segunda Autonómica cayó ante el Mediterráneo Castellón (0-3) en un encuentro condicionado por las bajas. Aun así, el equipo mantiene posiciones altas y sigue aspirando al ascenso a Primera.

Por su parte, el Juvenil Bollo Natural Fruit CVRDG, dirigido por Luis Ramón, debutó en liga con una ajustada derrota por 2-3 ante el Thunder Silla. Las realeras ofrecieron un buen juego en su estreno oficial, dejando una imagen muy prometedora de cara a próximas jornadas.