El CA Safor Teika suma cinco podios en el el Cross Internacional de Amorebieta

El Club d'Atletisme Safor Teika compitió en el 71 Cross Internacional de Zornotza, en la localidad de Amorebieta (Vizcaya), donde acudieron diez atletas "groguets" con el entrenador, Pau Roig, al frente de la expedición.

En la categoría sub16 (cadete) y sobre una distancia de 2.700 metros, Érika Llorca fue primera con 9 minutos y 49 segundos, Àngels Ferrando quedó segunda con 10.01, Joan Alemany (23º con 9.38) y Pau Blasco, el 27º con 9.47.

En sub18 (juvenil), 4.700 metros, Marina Altur fue segunda, con 17.45, Lluna Villar la tercera con 18.06, Laia Donet novena con 19.31 y Álex Sangil segundo, con 14.59.

En sub20 (júnior), Carla Mestre se clasificó quinta con 19.38. En sub23 se corrieron 8.700 metros con Carla Breco novena con 34.46 y la 21ª en la clasificación absoluta.

Esta prueba sirve a los atletas del club gandiense como preparación para el campeonato autonómico y el Campeonato de España, a celebrar en noviembre, donde habrá dos potentes equipos femeninos, las sub16, que aspiran a revalidar el título nacional, y las sub18.

Este fin de semana del 25 y 26 de octubre empiezan las pruebas de campo a través en la Comunitat Valenciana; el domingo será el Cross de Alcoi, donde también estará presente el CA Safor Teika.