La "familia" de la UE Tavernes 2025-2026 se presenta en sociedad
El club celebra este jueves el acto que fue aplazado en su día por culpa de la lluvia
Pepe Juan
El Municipal d'Esports acoge este jueves, 23 de octubre, a las seis de la tarde, la presentación de todos los equipos de la UE Tavernes 2025-2026.
El campo se llenará de jugadores, aficionados, directivos y autoridades para dar realce a un acto que tuvo que ser aplazado en su día por el mal tiempo.
El club "roget" cuenta con jugadores y jugadoras en casi todas las categorías, que totalizan 300 deportistas en 21 equipos que, en su mayoría, ya han iniciado la campaña 2025-2026.
Los equipos y sus entrenadores en fútbol 8 son: Querubines 2020, José Grau y Marc Verzosa; Querubines 2021 Alberto Beloso y Adrián Bataller; Prebenjamín C 1 año: Joan Chover y Nico Chova; Pre-ben. B : Miguel Andrada y Alejandro Grau; Pre-ben. A: Román Palero y Alberto Beloso; Benjamin C: Alfredo Cremades y Víctor Gascón; Benj. B: Toni Brines y Andreu Bosch; Benj. A : Rafa Sansaloni y Salva Cardona; Alevín D: Marc Gómez y Gerard Fonseca; Alevín C: Candi Jiménez y Emilio Pons; Alevín B: Alex Sifres y Miguel Giner y Alevín A: Edgar Mateu y Marcial Cortés y el Femenino: María Gascón.
En fútbol 11 los conjuntos son: Infantil B Eduardo Alberola y Esteban Gil; Infantil A; Javier Montero, Marc Guaita y Constan Inza; Cadete C Iván Barbera y Javier Carbó; Cadete B Vicent Expósito (Botu) y Joan Sapiña; Cadete A Jesús Giménez y Jordi Meló; Juvenil B Salva Gil y Dani Mejías; Juvenil A Marc Vidal y Jordi González y Amateur: Edu Palomares (Tomaca) Salva Gómez; Preparador Físico: Jesús Giménez; Fisio: Batiste Pelegrí; Entrenadores de porteros Batiste Mota y Arnau Gómez.
El director deportivo de la UE Tavernes es Eduardo Alberola (Catxó) con los coordinadores de futbol 11 y fútbol 8: Luis Guijarro y Carlos Gil.
Jefe de material y servicios varios: José Angel Vercher "Monchet".
Suscríbete para seguir leyendo
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- La 'gran panza' que evitó enormes daños en la playa de Gandia
- El octubre lluvioso deja dos meses de agua de riego en Beniarrés