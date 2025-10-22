La "familia" de la UE Tavernes 2025-2026 se presenta en sociedad

El Municipal d'Esports acoge este jueves, 23 de octubre, a las seis de la tarde, la presentación de todos los equipos de la UE Tavernes 2025-2026.

El campo se llenará de jugadores, aficionados, directivos y autoridades para dar realce a un acto que tuvo que ser aplazado en su día por el mal tiempo.

El club "roget" cuenta con jugadores y jugadoras en casi todas las categorías, que totalizan 300 deportistas en 21 equipos que, en su mayoría, ya han iniciado la campaña 2025-2026.

Los equipos y sus entrenadores en fútbol 8 son: Querubines 2020, José Grau y Marc Verzosa; Querubines 2021 Alberto Beloso y Adrián Bataller; Prebenjamín C 1 año: Joan Chover y Nico Chova; Pre-ben. B : Miguel Andrada y Alejandro Grau; Pre-ben. A: Román Palero y Alberto Beloso; Benjamin C: Alfredo Cremades y Víctor Gascón; Benj. B: Toni Brines y Andreu Bosch; Benj. A : Rafa Sansaloni y Salva Cardona; Alevín D: Marc Gómez y Gerard Fonseca; Alevín C: Candi Jiménez y Emilio Pons; Alevín B: Alex Sifres y Miguel Giner y Alevín A: Edgar Mateu y Marcial Cortés y el Femenino: María Gascón.

En fútbol 11 los conjuntos son: Infantil B Eduardo Alberola y Esteban Gil; Infantil A; Javier Montero, Marc Guaita y Constan Inza; Cadete C Iván Barbera y Javier Carbó; Cadete B Vicent Expósito (Botu) y Joan Sapiña; Cadete A Jesús Giménez y Jordi Meló; Juvenil B Salva Gil y Dani Mejías; Juvenil A Marc Vidal y Jordi González y Amateur: Edu Palomares (Tomaca) Salva Gómez; Preparador Físico: Jesús Giménez; Fisio: Batiste Pelegrí; Entrenadores de porteros Batiste Mota y Arnau Gómez.

El director deportivo de la UE Tavernes es Eduardo Alberola (Catxó) con los coordinadores de futbol 11 y fútbol 8: Luis Guijarro y Carlos Gil.

Jefe de material y servicios varios: José Angel Vercher "Monchet".