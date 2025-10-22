La Federación premia al NiE Gandia y rinde homenaje al malogrado Jose Metola
La Gala de Natación de la Comunitat Valenciana reúne a más de 500 personas
La Federación de Natación de la Comunitat Valenciana ha celebrado la Gala Anual de Premios, en la cual se otorgan los galardones correspondientes a la temporada 24/25 en cada una de las modalidades deportivas. El acto ha reunido a más de 500 personas, entre premiados y familiares.
Entre los galardonados, hay varios deportistas del NiE Gandia y dos equipos. Por un lado, están, en la modalidad de travesías de natación y dentro del Circuito de Aguas Abiertas Comunitat Valenciana, Diego Rodrigo, 3º clasificado junior, Laura Sancristóbal, 2ª categoría +20, Silvia Vilar, 1ª categoría +30 y Víctor Tella, 3º en categoría +70.
Por otra parte, también han obtenido distinción los equipos prebenjamín del NiE Gandia como subcampeón de la Liga Comunitat Valenciana y el equipo benjamín, tercer clasificado de la liga autonómica en su categoría.
Uno de los momentos más emotivos de la Gala fue el homenaje póstumo a José Metola Catalá. La federación tuvo el detalle de recordar al gran deportista y dirigente que fue Metola, sobre todo por los 25 años que ha estado dentro del Club Natació i Esports Gandia, primero como padre de los nadadores, Sergio y Rubén, y después durante 20 años como directivo y secretario del club.
Su mujer, Charo, y su hijo, Rubén, fueron los encargados de recoger una placa conmematoriva en su recuerdo. Metola falleció el pasado mes de junio a los 56 años tras una enfermedad.
El NiE Gandia ya otorgó su máxima distinción, la insignia de plata, a Jose Metola con motivo de la Travessia d'Hivern de 2025.
