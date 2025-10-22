Investigado un hombre por fugarse tras el accidente con un ciclista en Simat de la Valldigna
La víctima resultó herida grave y tuvo que ser atendida en el hospital Francesc de Borja de Gandia
El día 4 de septiembre de 2025 se produjo un siniestro vial en la carretera CV-675, en el término municipal de Simat de la Valldigna, en el que estaba implicada una bicicleta, cuyo conductor resultó herido grave tras salirse de la vía al evitar la colisión contra un turismo que circulaba en sentido contrario que invadió su carril, abandonando el lugar del siniestro sin facilitar auxilio a la víctima.
El conductor de la bicicleta fue trasladado hasta el Hospital Francesc de Borja de Gandía para ser tratado de las heridas que presentaba.
Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandia se hizo cargo de la investigación. Con la manifestación del ciclista implicado, que tan sólo recordaba el color y la marca del turismo fugado, iniciaron una ardua y minuciosa labor de investigación para tratar de identificar y localizar al conductor responsable del siniestro.
El día 2 de octubre las indagaciones realizadas culminaron con la identificación del conductor del turismo, de 19 años, que se había fugado del lugar del siniestro, procediendo a su investigación por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.
El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave recogido en el artículo 152, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. Para el delito de abandono del lugar del accidente la acción imprudente del conductor tiene aparejada una pena de prisión de seis meses a cuatro años y la misma privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que la referida para el artículo anterior. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandía.
