Jornada de La Nostra Copa en la Safor con tres partidos de la segunda eliminatoria

Este miércoles hay fútbol de competición oficial en la comarca de la Safor. Se trata de tres partidos de La Nostra Copa, que quedaron aplazados el pasado 9 de octubre por culpa de la lluvia.

Los clubes protagonistas son la UD Oliva, líder del grupo sexto de Segunda FFCV, que recibe en El Morer al CD Dénia, de Primera FFCV. El choque está fijado a las 20 horas.

El CF Simat, de Primera FFCV, que debe visitar el campo del CD Rafelguaraf, de Segunda FFCV, en un choque programado a las 20.30 horas.

Y la UD Portuarios Disarp, de Segunda FFCV, que juega en su campo del Grau de Gandia contra el Pego CF, de Primera FFCV, a partir de las 20.30 horas.

Ya están clasificados para la tercera ronda del torneo copero la UE Benifairó de la Valldigna, el CE la Font d'en Carròs, el CF Gandia y el Villalonga CF.

La UE Tavernes todavía está exento de La Nostra Copa por ser equipo de la Lliga Comunitat.