Lorena Figueres: "Ganar gusta, pero lo más importante es que lo paso bien y disfruto"

Lorena Figueres Alario ha sido operada de su hombro izquierdo apenas unos días después de proclamarse tricampeona de Europa con la selección nacional de España. "Esta intervención ya estaba prevista, pero he querido esperar a después del Europeo porque no me condicionaba para jugar. Me había quedado sin fuerza en el hombro y tenía que operarme sí o sí".

En un mes y medio podrá hacer vida normal y en tres meses volver a entrenar y a jugar al pádel, asegura la deportista gandiense. "Ya me operé del hombro derecho y, por tanto, sé perfectamente cómo es el proceso de recuperación", añade.

Lorena, de 49 años de edad, tiene la ilusión intacta por volver a competir al máximo nivel con la selección española, aunque tenga maltrecha su rodilla izquierda. "La rodilla sí que me limita, tanto que no puedo jugar dos días seguidos. Sufro un desgaste que me afecta". En el Europeo solo jugó el partido inaugural y la final.

La palista saforense ha sido dos veces campeona del mundo y tres de Europa con España, ha ganado en cinco ocasiones el Campeonato de España por equipos, fue campeona individual en la categoría de +35 y ha sido 12 años número uno de la Comunitat Valenciana.

Cuando se le pregunta si no se cansa de ganar, Lorena responde que "nadie se cansa y quien lo diga miente. Para mí, lo más importante es que me lo paso muy bien, me gusta entrenar y jugar. Yo nunca he vivido del pádel, pero es mi hobby. Que me seleccione España para jugar un campeonato internacional, es lo máximo. Y, encima, si ganas, todavía es mejor".

El objetivo de Lorena Figueres Alario en el futuro inmediato es "encontrar un tratamiento para mi rodilla que me permita jugar. Aguantar para disfrutar". El año que viene ya será palista de la categoría senior +50.