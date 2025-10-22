Michelin incluye a Ona Cuina Oberta de Gandia entre sus restaurantes recomendados

La prestigiosa Guia Michelin ha incluido entre sus restaurantes recomendados a Ona Cuina Oberta de Gandia.

No se trata de la Estrella Michelin, sino de una recomendación en la Guía. Así lo aclara Gabriela, la propietaria de Ona junto a su pareja, Paco. La restauradora añade que "para nuestro proyecto esta distinción ya es lo máximo. Estamos realmente muy contentos porque no lo esperábamos".

Gabriela argumenta que "ser un restaurante con Estrella Michelin son palabras mayores y no entra en nuestros planes. Hoy en día, esta recomendación colma nuestras aspiraciones".

Una imagen de Ona Cuina Oberta / Ona Cuina Oberta Gandia

Ona Cuina Oberta es un restaurante ubicado en el nº 28 de la calle Duc Carles de Gandia. Abrió sus puertas en diciembre de 2023 y es un local pequeño de 6 mesas con capacidad para 12 comensales. La cocina está abierta, por lo que "la gente puede contemplar lo que hacemos".

Tras abrir solo por las noches durante el varano, ahora mismo está operativo de jueves a domingo. Se trata de "una propuesta diferente y personal" en Gandia, destaca Gabriela, de la cual "estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente".

Ona ofrece un menú degustación basado en el pescado y los productos vegetales: "hacemos cocina mediterránea con un toque de cocina creativa", comenta la propia Gabriela.

La propietaria es nacida en el Grau de Gandia y Paco es natural de Paiporta, pero lleva quince años afincado en Gandia.