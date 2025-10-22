El Molinell entre Dénia y Oliva volverá a ser un río accesible y para el disfrute ciudadano

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha empezado los trabajos de eliminación de las cañas del río Molinell, desde su desembocadura hasta la confluencia con el Barranquet, afluente del Molinell por su margen izquierdo, dentro del término de Oliva.

La CHJ responde así a la solicitud del Ayuntamiento de Oliva, que solicitó la eliminación de las cañas y posterior restauración ambiental del Molinell desde la desembocadura hasta la N-332, en un tramo aproximado de 2,6 kilómetros, así como de las dos riberas del Barranquet. El Ayuntamiento de Oliva se hará cargo del mantenimiento de la zona una vez finalizan los trabajos. En una segunda actuación, está previsto que la CHJ continúe los trabajos hasta la N-332, pero todavía no hay fecha fijada.

El Ayuntamiento de Oliva, junto con el Ayuntamiento de Dénia y después de la reunión mantenida por los dos alcaldes el 21 de octubre de 2024, decidieron retomar este proyecto, puesto que el margen derecho del Molinell se encuentra en término municipal de Dénia.

La actuación, según la memoria que presentó el consistorio, que está consensuada con el club de Pesca La Caracola de Oliva y que asumirá la CHJ, incluye la eliminación de las cañas, que dificultan enormemente tanto el paso del agua por el río como el tráfico normal por la zona de servidumbre de paso. A continuación, se hará la cubrición de la zona desbrozada con malla geotextil para evitar el rebrote de la especie invasora, el cual permanecerá durando al menos 18 meses, y una vez retirada la malla, se procederá a la plantación de arbolado de ribera autóctono. Por lo tanto, se trata de una actuación importante desde el punto de vista ambiental, que mejorará significativamente la biodiversidad del río, tramo catalogado como zona húmeda.

Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, ha señalado que en el ayuntamiento están muy satisfechos del inicio de estos trabajos, en primer lugar, porque facilitará la salida del agua en el mar, fundamental en momentos puntuales de lluvias o avenidas fuertes de agua, y recuperará el espacio desde el punto de vista medioambiental. Y por la otra, porque se recupera también las sendas que discurren por las riberas del río, que no solo facilitarán el paso de los vehículos de emergencia o la Policía en caso de necesidad, sino que también recuperarán el paso y el acceso a pie hasta el mar, algo especialmente importante para los vecinos de les Deveses.

Este proyecto, en definitiva, permitirá el uso público y el disfrute del Molinell y de su entorno natural. Este jueves hay una reunión convocada por el Ayuntamiento de Oliva con representantes de la Confederación del Júcar y el Club de Pesca La Caracola para revisar los trabajos en marcha.