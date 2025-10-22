Proinbeni UpB Gandia quiere ser el mejor equipo de Segunda FEB en la Copa de España

"Vamos con todo y a por todas". Son palabras de Alejandro Mesa, entrenador de Proinbeni ante el partido de la Copa de España que el primer equipo de UpB Gandia juega este miércoles en León ante la Deportiva y Cultural Leonesa.

El choque corresponde a los 1/16 de final del torneo y, al ser una eliminatoria a partido único, el ganador del mismo pasará a octavos de final y se enfrentará a otro rival de Segunda, Logroño o Cáceres.

Los de la Safor afrontan este compromiso pletóricos de moral y confianza después de ganar los tres partidos de la fase de grupos de la Copa de España y los tres primeros choques de la Liga en Segunda FEB.

El objetivo de los gandienses es sumar un nuevo triunfo en León para plantarse en la siguiente ronda, que bien podría ser una final entre los mejores conjuntos de su categoría. Y es que el mejor club de Segunda FEB en la Copa va a tener un apetecible premio económico de parte de la Federación Española de Baloncesto.

El propio técnico de Proinbeni explica que "en León vamos a salir a competir, con la máxima tensión y en busca de la victoria, pero también vamos a medir los esfuerzos con la vista puesta en el próximo partido de Liga en Salou".

La Deportiva y Cultural Leonesa ha iniciado la Liga en el Grupo Oeste con un triunfo y dos derrotas, las dos en casa, aunque Mesa piensa que "van a tener a favor el factor cancha y el hecho de no haber viajado". La expedición de Proinbeni UpB Gandia se desplaza desde Valencia a León en AVE.

El segundo entrenador de Proinbeni felicita a Kyle Greeley tras su gran actuación / UpB Gandia

Proinbeni viaja al completo con la presencia de su mejor jugador, el norteamericano Kyle Greeley. El escolta ha sido incluido en el quinteto ideal de la tercera jornada de la Liga en Segunda FEB (grupo Este) gracias a su espectacular actuación en el partido liguero del pasado sábado ante el CB Zaragoza.

El ex jugador de la Deportiva y Cultural Leonesa en la pasada temporada fue decisivo en la victoria del equipo gandiense con un 34 de valoración merced a 29 puntos (9/9 TL y 9/18 TC), 5 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 7 faltas recibidas.

Sobre Greeley, el entrenador Alejandro Mesa comenta que "tiene mucha calidad como viene demostrando y, además, le gusta asumir la responsabilidad en los momentos importantes".

Tras la Copa de España en León, la expedición gandiense regresará para preparar otro encuentro fuera de casa, el que disputará el domingo, 26 de octubre, en Salou, en la 4ª jornada de la Liga en Segunda FEB.

Units pel Bàsquet Gandia quiere que la afición disfrute de este compromiso y, por tal motivo, organiza un viaje en autobús que incluye la entrada a ver el partido al precio de 20 euros. Las plazas son limitadas.

La salida sería a las 11:15h desde el Pabellón Municipal de Gandia, dado que el partido está fijado a las 17.30 horas.

Las personas que deseen reservar su plaza pueden hacerlo a través del número de teléfono 686 06 87 y preguntar por Juanma.