El I Torneo Sin Hogar de Cáritas, una jornada de deporte, integración y dignidad

El Estadio Guillermo Olagüe de Gandia ha acogido el I Torneo Sin Hogar Cáritas Comunitat Valenciana, una jornada deportiva y solidaria que reunió a los equipos de fútbol formados por personas en situación de sin hogar de las tres Cáritas Diocesanas: Valencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante, y de Cáritas Interparroquial de Gandía.

El evento, organizado en el marco de la Campaña de Personas Sin Hogar 2025 bajo el lema "Sin hogar, pero con sueños", ha sido un reflejo de los valores que Cáritas promueve cada día: compromiso, acogida, respeto, integración, trabajo en equipo, acción, solidaridad, esfuerzo y dignidad.

La actividad comenzó con la acogida de los participantes y un almuerzo compartido en el Polideportivo. Posteriormente, se realizó una dinámica de presentación y reflexión en la que los jugadores compartieron algunos de sus sueños y, trabajando en grupos mixtos, elaboraron el Decálogo de la Comunidad Valenciana, una síntesis de los valores que los unen. Las palabras elegidas dieron forma a CARITASEDF (Cáritas Equipo de Fútbol): Compromiso, Amistad, Respeto, Igualdad, Trabajo en equipo, Ayuda, Solidaridad, Energía, Dignidad y Familia.

Una imagen de la jornada / Cáritas Gandia

Tras la dinámica, los equipos se trasladaron al Estadio Guillermo Olagüe para disputar los partidos del torneo, que se vivieron con emoción y espíritu deportivo. Finalmente, el equipo de Orihuela-Alicante se proclamó campeón de esta primera edición.

A continuación, se realizó la entrega de los trofeos a los 4 equipos por parte de los concejales Jesús Naveiro (Deportes), Liduvina Gil (Participación Ciudadana), Inma Rodríguez (Bienestar Social), Maribel Codina (Igualdad y Diversidad) y Silvia Riera (PP).

Tras los partidos, todos los asistentes compartieron una comida fraterna con una exquisita fideuà preparada por la Asociación Fideuà de Gandía, que cocinó para más de 250 personas batiendo su propio récord.

El encuentro concluyó con la presentación oficial del Decálogo y el canto conjunto de una canción que resume el espíritu de la jornada que destaca, entre otras cosas: "Vengo del asfalto frío, pero mis sueños siguen vivos…".

El torneo ha sido posible gracias a la colaboración con el CF Gandia y Basor Electric, patrocinador oficial del equipo Cáritas Gandia para la temporada 2025/26, que demuestra, con su constante apoyo, un gran compromiso social.

Esta alianza ha permitido consolidar el equipo de fútbol de Cáritas Gandía, integrado por personas acompañadas en distintos programas de la entidad, especialmente del área de Personas Sin Hogar.

Cáritas Interparroquial de Gandía agradece la colaboración económica de la Fundación “la Caixa” y el gran apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Gandía, el CF Gandía, la Fundación Vicky Foods, la Asociación Fideuà de Gandía, y las empresas PCS y The Last Mile.

Todos los presentes disfrutaron de una fideuà / Cáritas Gandia

Gracias a todas ellas, este primer Torneo “Sin Hogar” Cáritas Comunidad Valenciana ha hecho posible un día lleno de deporte, inclusión y esperanza, demostrando que los sueños, cuando se comparten, se hacen realidad.

Este jueves a las 11:00 h, Cáritas Gandía celebrará en el Ayuntamiento su acto de sensibilización y gesto público, que incluirá la tradicional lectura del manifiesto, un flashmob y el acompañamiento de la batucada del CAI junto con las de los colegios Calderón y ABECÉ, que llenarán de ritmo, color y conciencia la Plaza Mayor. Tras el reconocimiento público, alumnos del Colegio Carmelitas interpretarán una canción sobre las personas sin hogar.

Para finalizar, junto con las autoridades municipales, una vez más se colgará la pancarta de “Nadie sin hogar” en el balcón del ayuntamiento, para dar visibilidad a quienes no tienen voz y recordar que la realidad del sinhogarismo sigue creciendo día a día en nuestra sociedad.