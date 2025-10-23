Arena arrastrada por la dana ya regenera las playas de Tavernes de la Valldigna y Cullera

La Generalitat ha iniciado la fase de regeneración de las playas de Tavernes de la Valldigna y Cullera, en el marco de los trabajos de reconstrucción del puerto de Cullera afectado por las inundaciones. Los trabajos suponen una inversión de seis millones de euros.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que estas actuaciones tienen el objetivo de sanear por completo este puerto de Cullera, recuperar un calado de cinco metros en la desembocadura del Xúquer donde se ubican las infraestructuras y devolver la arena a las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna.

Martínez Mus ha comprobado el estado de los trabajos de reconstrucción, junto al director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y representantes municipales.

La crecida del río Magro supuso que el caudal registrado en el río Júcar, a la altura del municipio de Cullera, fuera muy elevado, lo que provocó un gran arrastre de sedimentos hacia la desembocadura, al igual que daños estructurales en algunas zonas del puerto de Cullera. El arrastre de sedimentos llevó a que el calado se redujese a dos metros, lo que complicaba la navegación de los barcos de Cullera.

En una primera fase se realizaron las inspecciones y labores de mantenimiento por los equipos de vigilancia y técnicos de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, que evidenciaron la existencia de daños en los depósitos de todo tipo de materiales y arrastres en el cauce y canal de navegación, además de desperfectos en los elementos de contención, taludes y caminos adyacentes y deterioros en los muelles, tanto el de uso pesquero como el de oficinas.

El barco que saca la arena del fondo del cauce en el puerto de Cullera. / Levante-EMV

Una vez comprobados los daños existentes, se constató la necesidad de acometer trabajos de emergencia de reparación de las diversas instalaciones del puerto, que comenzaron en una segunda fase que se está desarrollando.

En esta segunda fase, se está llevando a cabo el mayor dragado realizado por la Generalitat hasta el momento. Se estima que se extraerán del cauce de la desembocadura del Xúquer, donde se ubica el puerto, 170.000 metros cúbicos para recuperar la operatividad y profundidad del puerto. El conseller ha indicado que “es necesario recordar que estos trabajos los debería llevar a cabo el Gobierno de España, ya que nuestra competencia son los puertos y regenerar la costa es competencia suya”.

Así, se aprovechará el 70 % de los sedimentos restantes para las playas sumergidas de los términos municipales de Cullera y Tavernes, concretamente en la zona Brosquil Sur y la Goleta, y en una zona submarina ubicada a unos cinco kilómetros al sur de la bocana portuaria, entre los tres y seis metros de profundidad.

Marc Garcia explica los detalles de la actuación que se está acometiendo. / Levante-EMV

El titular de Medio Ambiente remarca “el compromiso con Cullera y con la seguridad de sus infraestructuras”, y explica que “estos trabajos no solo reparan, sino que mejoran la instalación portuaria”. Así, asegura Martínez Mus que “se está renovando la instalación eléctrica con tecnología LED y también se está reforzando el muelle de arrastre”.

En esta línea, Martínez Mus valora el esfuerzo de la Conselleria para hacer frente a una inversión necesaria para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. “Este puerto es el más afectado por las riadas del pasado 29 de octubre, ya que ha habido muchos daños en el muelle, así como en el calado”, puntualiza el conseller.

Petición a la Confederación del Júcar

Por último, el conseller recuerda que “estamos a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) nos confirme si también van a dragar aquellas zonas de su competencia. Y si no lo hace que, como mínimo, nos autoricen a hacerlo. Ya que el entorno de Cullera está en la desembocadura del Xúquer y hay que actuar en el conjunto”.

En este sentido, remarca que no solo los trabajos de dragado del río Xúquer, más allá de la zona portuaria, competen al Gobierno, sino también la regeneración de las playas. Por ello, reclama que si no se llevan a cabo los trabajos, se autorice una nueva tanda de regeneración en las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna, en este caso en la primera línea de costa.