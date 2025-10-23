Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáritas revindica el derecho a una vivienda digna y alerta de la situación de los 'sin techo' en Gandia

La plaza Major ha acogido este jueves un acto de visibilización dentro de la Semana de las Personas sin Hogar

Acto en la plaza Major de Gandia.

Acto en la plaza Major de Gandia. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Gandia

La plaza Major de Gandia acogió este jueves la lectura del manifiesto y la colocación de un banderín conmemorativo dentro de la Semana de las Personas sin Hogar, organizado por Cáritas con la colaboración del ayuntamiento y del Centro de Acogida Integral (CAI) Sant Francesc de Borja.

El acto empezó con una "batukada" a cargo de personal del CAI, con la participación del alumnado de los colegios Abecé y Calderón. Posteriormente, un usuario del CAI y un alumno del colegio Carmelites hicieron la lectura del manifiesto, acompañados de un ‘acting’ que ha representado la realidad de las personas sin hogar.

Asistencia de escolares.

Asistencia de escolares. / Àlex Oltra

El manifiesto reivindica el derecho de todas las personas en una vida digna y a tener una vivienda segura, así como el acceso a servicios sociales, sanitarios y educativos. También pone en valor la necesidad de visibilizar los sueños y las aspiraciones de las personas sin hogar, y hace un llamamiento a la sociedad a implicarse para construir comunidad y esperanza.

Durante la conmemoración se ha rendido un homenaje a dos usuarios que rescataron un compañero en un intento de suicidio. El alcalde les ha entregado un diploma en reconocimiento a su acto valiente y solidario. La jornada ha seguido con animación musical a cargo de Cento Carbó y la interpretación de una canción sobre las personas sin hogar por parte de los alumnos del colegio Carmelites.

Homenaje a dos hombres por el gesto humanitario.

Homenaje a dos hombres por el gesto humanitario. / Àlex Oltra

El acto ha acabado con una reunión en el Saló Laval con representantes municipales, de Cáritas de Gandia y del CAI, donde estos han podido dialogar sobre la realidad de las personas sin hogar y las iniciativas locales para combatirlo.

TEMAS

