Cáritas revindica el derecho a una vivienda digna y alerta de la situación de los 'sin techo' en Gandia

La plaza Major de Gandia acogió este jueves la lectura del manifiesto y la colocación de un banderín conmemorativo dentro de la Semana de las Personas sin Hogar, organizado por Cáritas con la colaboración del ayuntamiento y del Centro de Acogida Integral (CAI) Sant Francesc de Borja.

El acto empezó con una "batukada" a cargo de personal del CAI, con la participación del alumnado de los colegios Abecé y Calderón. Posteriormente, un usuario del CAI y un alumno del colegio Carmelites hicieron la lectura del manifiesto, acompañados de un ‘acting’ que ha representado la realidad de las personas sin hogar.

Asistencia de escolares. / Àlex Oltra

El manifiesto reivindica el derecho de todas las personas en una vida digna y a tener una vivienda segura, así como el acceso a servicios sociales, sanitarios y educativos. También pone en valor la necesidad de visibilizar los sueños y las aspiraciones de las personas sin hogar, y hace un llamamiento a la sociedad a implicarse para construir comunidad y esperanza.

Durante la conmemoración se ha rendido un homenaje a dos usuarios que rescataron un compañero en un intento de suicidio. El alcalde les ha entregado un diploma en reconocimiento a su acto valiente y solidario. La jornada ha seguido con animación musical a cargo de Cento Carbó y la interpretación de una canción sobre las personas sin hogar por parte de los alumnos del colegio Carmelites.

Homenaje a dos hombres por el gesto humanitario. / Àlex Oltra

El acto ha acabado con una reunión en el Saló Laval con representantes municipales, de Cáritas de Gandia y del CAI, donde estos han podido dialogar sobre la realidad de las personas sin hogar y las iniciativas locales para combatirlo.