El CF Gandia consolida el respaldo a su proyecto y supera los 500 socios

El CF Gandia ha superado la barrera de los 500 socios en la presente temporada 2025/2026, consolidando el crecimiento social y deportivo de la entidad.

La cifra, que ya supera los registros de la pasada campaña, refleja la gran respuesta de la afición a la campaña de abonos "Ahora, toquemos el cielo", lanzada a mediados del mes de julio y que simboliza la ambición y el espíritu de superación del club.

El presidente del CF Gandia, Sergio González, ha mostrado su satisfacción por la evolución de la campaña y el apoyo recibido por parte de la afición: "Superar los 500 socios es un motivo de orgullo para todos. Es la confirmación de que la afición está con nosotros y cree en este proyecto".

La campaña de socios sigue abierta y ofrece diferentes modalidades de abono. Los aficionados pueden formalizar su alta o renovación de forma presencial en las oficinas del club, situadas en el Estadio Guillermo Olagüe, o a través de la página web oficial del CF Gandia, donde el proceso se puede completar fácilmente en pocos minutos.

El presidente ha querido recordar que ser socio del CF Gandia no solo da acceso a los partidos del primer equipo, sino que implica formar parte activa del proyecto y del futuro del fútbol gandiense.

"Nuestra masa social es la base sobre la que se construye todo. Queremos que el Guillermo Olagüe siga siendo un punto de encuentro para las familias, para los jóvenes y para todos los que sienten los colores de esta ciudad", ha destacado González.

Desde el club se anima a todos los aficionados que aún no se han abonado a sumarse a la familia blanquiazul y acompañar al equipo en una temporada cargada de ilusión, compromiso y nuevos retos deportivos.