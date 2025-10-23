Gandia inyecta 4 millones en cheques de compra para animar el comercio urbano

Aunque el Ayuntamiento de Gandia siempre ha concedido ayudas dirigidas al mantenimiento y el impulso del comercio urbano, que se siente amenazado por las ventas online de grandes plataformas y por los centros comerciales del extrarradio de la ciudad, ese aporte se vio especialmente acentuado a partir de la enorme crisis que generó la pandemia del covid-19.

Desde ese momento, en el año 2020, el ayuntamiento inventó los llamados «Cheques Consumo», que consisten en inyectar una gran partida económica para distribuirla entre los ciudadanos empadronados a cambio de que consuman en comercios de toda clase. Eso sí, cada beneficiario aporta al menos la misma cantidad que le entrega el ayuntamiento.

Según desgranó ayer el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en todas esas campañas, que incluyeron una específica para adquirir bicicletas y varias para material escolar y cultural, el ayuntamiento ha entregado más de cuatro millones de euros. Eso significa que en las cajas de los comercios la cifra ha superado los ocho millones de euros desde entonces.

Prieto aportó ese dato al anunciar la cuarta edición de los Cheques Consumo que, en esta ocasión, está dotada con otros 415.000 euros, lo que supone que, si los gandienses adquieren la totalidad de la partida, se traducirá en ingresos por al menos 830.000 euros desde este sábado hasta el 25 de noviembre, prácticamente cuando comienza la campaña fuerte de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Prieto hizo este anuncio junto a la concejala de Economía, Comercio y Consumo, Elena Moncho, y de Santi García, Julio Cantó y Victoria Avramenko, presidentes de las asociaciones de comerciantes de Gandia.

Según informa el ayuntamiento, los Cheques Consumo estarán disponibles esté sábado en la web municipal y podrán adquirirse hasta el 25 de noviembre o hasta que se agote el presupuesto asignado. En esta ocasión, los mayores de edad empadronados en Gandia podrán elegir de uno a cuatro cheques de diez euros cada uno a consumir en más de 150 comercios de la ciudad durante los quince días siguientes a su expedición. Los representantes de los comerciantes destacan que el ayuntamiento siempre ha estado de su lado tratando de animar el consumo y agradecen esta nueva iniciativa.

Para explicar esta cuarta edición del Cheque Consumo, el alcalde destacó que el comercio de proximidad es «un pilar esencial para el progreso económico y social de Gandia» que, además de generar ocupación, «contribuye a la cohesión urbana, dinamiza el espacio público y promueve la economía circular, por lo que resulta fundamental implementar medidas que incentiven el consumo».

Si en el origen de estas ayudas de dinero público para engrosar la facturación en el comercio urbano de proximidad está en la tremenda crisis que generó la pandemia del covid-19, después se pensó que era una buena iniciativa mantenerlas porque se fomenta el comercio local y se refuerza la colaboración público-privada. «Somos el gobierno que más invierte en comercio local y continuamos comprometidos con la dinamización de la actividad económica, no solo mediante ayudas directas, sino también a través de eventos que atraen visitantes y fomentan la vida en nuestros barrios», concluyó el alcalde.