Una gandiense "única" en el concierto internacional del deporte masculino y femenino

Constancia, sacrificio y sabiduría. Tres valores que ha empleado Gema Terrades Piera para alcanzar un hito histórico en el deporte de la gimnasia artística: ser la única persona de España y una de las cinco en el mundo que poseen los títulos de juez internacional de competiciones masculinas y femeninas.

Gema ya tenía el título de juez internacional de gimnasia artística masculina desde 2022, formando parte del selecto grupo de apenas una veintena mujeres en todo el mundo que lo tienen frente al millar de hombres que cuentan con dicha titulación.

Ahora ha conseguido la acreditación de juez internacional de gimnasia artística femenina. Fue el pasado día 12 de octubre cuando se presentó al examen vía "on line" al que concurrieron aspirantes de toda Europa. La prueba, de 4 horas de duración, obligaba a los candidatos a puntuar un Mundial simulado en tiempo real, con 30 segundos para calificar por ejercicio.

La gandiense siente un gran orgullo y mucha satisfacción por lo conseguido. "He superado un nuevo reto, que me he ido planteado a medida que iba progresando y adquiriendo experiencia en competiciones. No ha sido nada fácil, te lo puedo asegurar".

Ahora mismo, Gema Terrades Piera ya tiene la capacitación para ser juez internacional a nivel mundial en gimnasia artística masculina y en la femenina comenzará a ejercer en los encuentros internacionales amistosos para adquirir experiencia.

Gema Terrades Piera es de Gandia, tiene 49 años y en el mundo del deporte se la conoce por su dedicación, casi de por vida, a la gimnasia. Es la directora deportiva del Club Educasport desde hace veinte años. Tiene 120 alumnas y alumnos con los que entrena y compite en el Pavelló del Raval-Benipeixcar.

Fue galardonada como mejor entrenadora de Gandia en la 39ª Gala de l’Esport de Gandia y es miembro del Consell Municipal d'Esports de Gandia

Es la presidenta del comité técnico de jueces de la Comunitat Valenciana de gimnasia artística masculina.