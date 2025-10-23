Making Off Fest Gandia: Una propuesta de cine, potente y gratuita

La productora Moveworld y el Ayuntamiento de Gandia organizan la primera edición del Making Of Fest, un festival del sector audiovisual (cine, video y juegos), que se ha programado para la última semana del mes de noviembre, del 24 al 30.

El objetivo de esta nueva propuesta cultural es que los ciudadanos (el público en general) conozcan de primera mano los procesos creativos de las producciones audiovisuales y, además, lo hagan a través de encuentros presenciales con directores, productores o guionistas, en definitiva, con los creadores del producto.

Se trata de que se puedan saber los entresijos de los largometrajes, películas de animación o documentales contados por algunos de sus principales protagonistas.

El Making Of Fest Gandia ofrecerá proyecciones, charlas, coloquios, exposiciones, talleres o actividades formativas y, encima, todo, absolutamente todo, de manera libre y gratuita.

El festival se llevará a cabo en espacios como el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Gandia, el Teatre Serrano, el Palau Ducal o el Centro Comercial La Vital.

La propuesta es tan potente que en Gandia estarán directores de cine de la categoría de Fernando Colomo, Antonio Hernández o David Trueba para explicar cómo han hecho sus últimas películas, en algunos casos acompañados de guionistas (Rafa Calatayud) y productores (Ramiro Acero) o directores de fotografía como José Luis Alcaide.

El evento también pretende involucrar al sector de la hostelería de Gandia con una invitación de la organización a los restauradores para que, durante la semana del festival, elaboren un "menú de cine".

El Making Of Fest Gandia ha sido presentado este jueves en el Ayuntamiento de Gandia con la presencia de la concejala de Cultura, Balbina Sendra, el responsable de la productora que lo organiza, Ricardo Torres, y el cineasta Rafa Maluenda, también director del documental "Berlanga!!! , que se podrá ver durante el festival.

Sendra ha destacado que "Gandia se convertirá en un gran escenario de cine" con el objetivo de incentivar a nuevos valores del audiovisual.

Torres ha sido el encargado de exponer la programación prevista mientras que Maluenda ha comentado que el festival "propiciará encuentros entre cineastas y la comunicación de estos con el público".