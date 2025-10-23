Oliva, Simat y Portuarios Disarp pasan a la tercera eliminatoria de La Nostra Copa

Gran tarde de La Nostra Copa en la Safor con pleno triunfal de los tres clubes de la comarca de la Safor en liza en los partidos de la segunda eliminatoria. Estos choques fueron aplazados el pasado 9 de octubre por la lluvia.

La UD Oliva y la UD Portuarios Disarp, ambos de Segunda FFCV, eliminaron a dos rivales de Primera FFCV.

En el Morer, los olivenses vencieron por 4-2 al CD Dénia, mientras que en el Grau de Gandia los locales apearon de la competición al Pego CF en la tanda de penaltis, después del empate 2-2 al término de los 90 minutos reglamentarios.

En el otro encuentro, el CF Simat, también de Primera FFCV, no tuvo demasiados problemas para golear en el campo del Rafelguaraf CF, de Segunda FFCV, por el resultado final de 1-4.

Ya estaban clasificados para la tercera ronda del torneo copero otros conjuntos de la Safor como la UE Benifairó de la Valldigna, el CE la Font d'en Carròs, el CF Gandia y el Villalonga CF.

La UE Tavernes aún no ha entrado en competición al quedar exento como equipo que es de la Lliga Comunitat.