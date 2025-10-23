Oliva, Simat y Portuarios Disarp pasan a la tercera eliminatoria de La Nostra Copa
Los equipos de Segunda FFCV eliminan a dos Primeras FFCV
Gran tarde de La Nostra Copa en la Safor con pleno triunfal de los tres clubes de la comarca de la Safor en liza en los partidos de la segunda eliminatoria. Estos choques fueron aplazados el pasado 9 de octubre por la lluvia.
La UD Oliva y la UD Portuarios Disarp, ambos de Segunda FFCV, eliminaron a dos rivales de Primera FFCV.
En el Morer, los olivenses vencieron por 4-2 al CD Dénia, mientras que en el Grau de Gandia los locales apearon de la competición al Pego CF en la tanda de penaltis, después del empate 2-2 al término de los 90 minutos reglamentarios.
En el otro encuentro, el CF Simat, también de Primera FFCV, no tuvo demasiados problemas para golear en el campo del Rafelguaraf CF, de Segunda FFCV, por el resultado final de 1-4.
Ya estaban clasificados para la tercera ronda del torneo copero otros conjuntos de la Safor como la UE Benifairó de la Valldigna, el CE la Font d'en Carròs, el CF Gandia y el Villalonga CF.
La UE Tavernes aún no ha entrado en competición al quedar exento como equipo que es de la Lliga Comunitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- La 'gran panza' que evitó enormes daños en la playa de Gandia
- El octubre lluvioso deja dos meses de agua de riego en Beniarrés