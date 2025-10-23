Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Penya Alpesa y Penya Feracost firman tablas en el derbi vallero

Son el líder y el tercer clasificado de la máxima categoría del fútbol aficionado

El Municipal d'Esports ha acogido el primer derbi vallero de la temporada en la Liga de División de Honor AFES (Deporte Aficionado de la Safor) entre los equipos Penya Alpesa y Penya Ferracost.

El choque, tremendamente disputado, finalizó con empate 1-1 con goles de Miguel para Alpesa y Toni Serrano por parte del Ferracost.

Tras este resultado, la Penya Alpesa se mantiene líder invicto de la máxima categoría del campeonato de aficionados con 13 puntos en 5 jornadas con un balance de 4 victorias y 1 empate, 12 goles a favor y 6 en contra.

La Penya Ferracost figura en tercera posición con 10 puntos, pero con un partido menos, después de tres triunfos y un empate, 8 tantos a favor y 4 en contra.

