La primera derrota de la temporada supone la eliminación de la Copa de España, (83-81)

Ocho partidos después, llegó la primera derrota. Proinbeni UpB Gandia sufre en León su primer revés del curso 2025-2026, que supone su eliminación de la Copa de España, (83-81).

El primer equipo gandiense había ganado un partido de pretemporada, tres de la fase de grupos de la Copa de España y otros tres de la Liga en Segunda FEB hasta que ha llegado la derrota.

Al término del choque jugado este miércoles en la pista de la Deportiva y Cultural Leonesa, el técnico de Proinbeni, Alejandro Mesa, explicaba que "a nosotros nos ha faltado energía y ellos nos han superado en este aspecto. Es casi un milagro que hayamos llegado al final con opciones, sobre todo porque hemos perdido 27 balones, dando facilidades al rival".

Esa falta de energía, añadía Mesa, "se puede deber a que veníamos de un partido de Liga muy exigente ante Zaragoza con prórroga incluida el pasado sábado y el viaje tan largo en el día desde Gandia a León".

El entrenador insistía en que "podemos ser un equipo parecido a otros a nivel físico, técnico y táctico, pero la energía da mucho y León ha sido superior en este sentido".

La lección que se aprende, según Mesa, es que "tenemos que intentar superar a los rivales en intensidad y concentración. Hoy no hemos estado bien y el rival se ha sabido aprovechar" para acabar felicitando a León por su clasificación para los octavos de final del torneo copero.

La próxima cita competitiva de Proinbeni es el domingo en la cancha del CB Salou en la cuarta jornada de la Liga en Segunda FEB, en la que el conjunto profesional de Gandia marcha colíder invicto.