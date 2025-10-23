"Sin salida" en la sede de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
En las fotografías y el video que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha difundido sobre el acto de inauguración del curso académico, no ha pasado desapercibido un detalle significativo. Junto a la mesa en la que se sentaban los responsables de esa institución y la ministra Diana Morant, y ante decenas de académicos y el resto de asistentes al acto en el antiguo monasterio de Sant Miquel dels Reis había una puerta con un cartel en la parte superior: "Sin salida", reza la inscripción. Y, claro, a muchos les sorprende que, justamente en ese lugar, nadie haya situado el mismo mensaje en valenciano.
