"Sin salida" en la sede de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

El acto en la sede de la AVL con el cartel &quot;Sin salida&quot; sobre la puerta.

El acto en la sede de la AVL con el cartel "Sin salida" sobre la puerta. / Levante-EMV

En las fotografías y el video que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha difundido sobre el acto de inauguración del curso académico, no ha pasado desapercibido un detalle significativo. Junto a la mesa en la que se sentaban los responsables de esa institución y la ministra Diana Morant, y ante decenas de académicos y el resto de asistentes al acto en el antiguo monasterio de Sant Miquel dels Reis había una puerta con un cartel en la parte superior: "Sin salida", reza la inscripción. Y, claro, a muchos les sorprende que, justamente en ese lugar, nadie haya situado el mismo mensaje en valenciano.

