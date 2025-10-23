El Trinquet Ciscar de Piles obri les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí
Montaner i Seve s'enfronten Salelles II, Raúl i Alejandro este divendres
El Trinquet Ciscar de Piles és la primera seu de les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí. Este divendres obrin l'eliminatòria els equips de Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) contra el de Salelles II, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta). La partida està programada a les 18.30 hores. Abans hi haurà un primer encontre, també de professionals però de caràcter ordinari: Vercher i Marc O. vs Diari i Momparler.
El segon asalt entre tots dos equips semifinalistes de Copa serà dimarts que ve, 28 d'octubre, el Trinquet de Castelló de Rugat.
La segona semifinal comença dissabte, dia 25, al Trinquet de la Llosa de Ranes amb Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) contra Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).
Després, dimecres, 29 d'octubre, tornaran a enfrontar-se al Trinquet de Guadassuar.
En cas que cada equip guanye una partida de semis i, per tant, estiga empatada, hi haurà un desempat, que es jugarà a Piles el 31 d'octubre i a Bellreguard el 2 de novembre.
Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el diumenge dia 9 de novembre.
En total, hi quatre pilotaris de la comarca de la Safor que opten a disputar la final de la competició: Montaner d'Almiserà, Salelles II i Brisca d'Oliva i Vicent de Xeraco. També s'havia classificat Canari de Xeraco, però ha hagut de ser substituït per Alejandro en el seu equip per una lesió.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- La 'gran panza' que evitó enormes daños en la playa de Gandia
- El octubre lluvioso deja dos meses de agua de riego en Beniarrés
- El Molinell entre Dénia y Oliva volverá a ser un río accesible y para el disfrute ciudadano
- El déficit en la asistencia sanitaria se extiende por municipios de la Safor