750.000 euros para las pasarelas dunares de las playas de Oliva

Los nuevos pasos sobre la zona protegida comenzarán a instalarse a finales de este año y estarán operativos en Semana Santa

Una imagen virtual de las pasarelas que van a instalarse a lo largo de las playas de Oliva.

Sergi Sapena

Gandia

El Ayuntamiento de Oliva y la empresa Pavasal, adjudicataria de las nuevas pasarelas dunares de las playas, han anunciado esta mañana que la instalación de esos elementos, en un contrato valorado en 750.000 euros, comenzará a finales de este año, de manera que para el verano próximo ya estarán plenamente operativas.

Este viernes se han reunido en el consistorio los responsables municipales y de la empresa Pavasal, y después se han desplazado a la playa para comprobar in situ los puntos de colocación y cómo se construirán las pasarelas.

Los responsables municipales y de Pavasal, en la reunión en el ayuntamiento.

En principio, está previsto que los trabajos empiecen el próximo mes de diciembre y estén finalizados antes de las fiestas de Semana Santa de 2026. En total, se instalarán 14 pasarelas a través de las dunas, que son elementos protegidos. De ellas, la mitad son fijas y la otra mitad flexibles.

Según el ayuntamiento, las pasarelas se ubicarán en las zonas de la Terra Nova, (5), en Aigua Blanca (3), en Rabdellss (1), en Aigua Morta (4) y en Les Deveses (1).

El proyecto tiene un coste total de 750.000 euros, y se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. El objetivo de la obra es regenerar los muntanyars, así como crear nuevos y mejores accesos a la playa para los vecinos y visitantes. "Una actuación que beneficiará tanto el turismo como la protección de nuestros espacios naturales dunares", ha reseñado el ayuntamiento.

