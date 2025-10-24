Abierta la inscripción para la jura de bandera de personal civil en Gandia

Gandia acoge un acto de Jura de Bandera para personal civil promovida por la Comandancia Militar de Valencia y Castellón. Será el sábado 15 de noviembre a partir de las 11:00 horas, en las inmediaciones del aparcamiento del puerto de Gandia. El acto será presidido por el general de brigada José Manuel Roy Calvo, Comandante Militar de Valencia y Castellón.

En esta parada militar participarán diferentes unidades militares de la plaza de Valencia, así como una sección de la 6ª Zona de la Guardia Civil.

El acto de jura de bandera tiene por objeto ofrecer a todos los españoles, mayores de edad y que cumplan las condiciones legales, la posibilidad de realizar el juramento o promesa ante la Bandera.

Los interesados en participar, podrán realizar la inscripción "in situ" en la Central de la Policía Local de Gandía, en el edificio situado en Gran Vía Castell de Bairén, 1.

Por otro lado, se puede realizar la inscripción electrónicamente, mediante un certificado digital. Para mayor información pueden dirigirse al correo juragandia@mde.es o al teléfono 961606153 de la Comandancia Militar de Valencia Y Castellón.