Agenda de cultura y ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

La Insigne Colegiata de Gandia vuelve a convertirse en un escenario de luz, emoción y música excepcional con el ciclo de conciertos "A la llum de la Seu". Se ofrecerán cuatro veladas. El ciclo se abre a las 21 horas de este viernes, 24 de octubre, con "Pianissimas", un recital de piano "a más de dos manos". Las entradas anticipadas pueden adquirirse a 10 € (zona trasera) y 15 € (zona delantera), y este año está la posibilidad de adquirir un abono completo por 45 €, de forma online a través de la web https://www.colegiatagandia.org/ y físicamente en la taquilla del templo (Puerta de los Apóstoles). El ciclo mantiene su carácter solidario, destinando los beneficios al Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo. Toda la información está disponible en la web de la Colegiata de Gandia y sus perfiles en las redes sociales.

La Asociación Hypatia organiza este viernes, 24 de octubre, en Gandia una conferencia de Vicente Benlloch (terapeuta analítico) con el título "Relaciones familiares: los hijos". La convocatoria es a las 19 horas en la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita.

La Rondalla la Comarcal actúa en las fiestas vecinales del Centre Històric de Gandia, donde se realizará la 8a Dansà. A las 19:00 horas de este sábado, 25 de octubre, la jornada arrancará con un pasacalle por el centro histórico, seguido de la Dansà en la calle Duc Carles de Borja y a las 22:00 h Sarau de Tardor a la plaza de l’Escola Pia con la Rondalla la Comarcal.

En Oliva la agenda de cultura y ocio se abre este viernes, 24 de octubre, a las 17.30 horas en la Biblioteca de l'Envic con el "Repte Lector" con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas. Se entregarán los premios a los niños y niñas participantes y actuará el compositor y cantautor Dani Miquel.

También en Oliva e igualmente este viernes hay previstas dos conferencias, a cargo de los musicólogos, Ferran Escrivà-Llorca y Frederic Oriola, por la celebración de la 57a Assemblea General de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Es a las 19 horas en el Centre Polivalent.

A la misma hora de este viernes, en el parque de l'Estació, hay una jornada de circo inclusivo con la actuación de Plaça Sargantana.

En Tavernes de la Valldigna se celebra este fin de semana la fiesta del comercio. El punto de encuentro es el Mercat Municipal con una programación especial durante las jornadas del viernes y sábado, 24 y 25 de octubre. Hay actuaciones musicales en directo, talleres y hasta un concurso gastronómico.

Almiserà celebra este fin de semana las fiestas en honor a Santa Úrsula. Este sábado, 25 de octubre, se juega una partida de pilota valenciana, se presenta un libro, el poemario de Faustí Benavent y hay cena de "torrà" y después discomóvil. Para el domingo queda la excursión al Castell de Vilella, la bendición del término municipal y una misa, la paella gigante y, por la tarde, danzas populares en la plaza de l'Església.

En Almoines está programada la IV Fira de Associacions durante el sábado 25 y el domingo 26 de octubre. Se montarán stands para exhibir el trabajo elaborado por cada asociación. Asimismo, se podrá disfrutar de grupos musicales en directo y de un espacio gastronómico. Los más pequeños y pequeñas también tendrán la diversión garantizada con un parque multi aventura, rocódromo y otras actividades.

Bellreguard acoge la presentación del libro "Templaris: Història, Llegenda i Herència Festera", organizada por la filà Templaris de Bellreguard. La obra es de Daniel Bravo, quien se encargará de presentar el libro. Es a las 20 horas de este viernes, 24 de octubre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Bellreguard.

El grupo "Contra la Pared" actúa en Benifairó de la Valldigna / Levante-EMV

Benifairó de la Valldigna monta la tercera edición de la "fireta gastronòmica" este sábado, 25 de octubre, en la que los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de la comida y de la buena música del grupo "Contra la Pared" en un concierto tributo a la mítica formación "Barricada". La feria se inaugura este viernes y continuará en la jornada del domingo.

En Benirredrà acoge este sábado 25 de octubre, el VIII Encontre de Bandes Safor-Valldigna, coincidiendo con el 25 aniversario de la sociedad musical de la localidad. Un evento donde se reunirán 26 de las 32 bandas que de la comarca. Será a partir de las 17.00 horas, con un pasacalle desde la calle Convent, frente a la Iglesia de las Esclavas, para recorrer las calles de Benirredrà interpretando una obra diferente. Desde el Ayuntamiento se invita a todas las vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de este encuentro.

La banda de Benirredrà celebra su 25 aniversario / Levante-EMV

El Real de Gandia tiene una cita este viernes, 24 de octubre, con la Mare de Déu del Roser. A las 19.30 horas hay un pasacalle de recogida de los festeros, a las 20 horas es la misa en honor a la patrona y a las 21 horas la procesión con final en forma de traca.

El Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa y la asociación SPAMA-Safor organizan la undécima edición de la Carrera Mascota Running, una cita deportiva que ya se ha consolidado como una de las más esperadas en la comarca y que une el amor por los animales con la actividad física. El evento se celebrará el domingo 26 de octubre a las 11:00 horas en el camino Sants de la Pedra, punto de salida y meta de la prueba. Las inscripciones se pueden realizar hasta el sábado 25 de octubre a las 14:00 horas y el dorsal se podrá recoger dos horas antes del inicio de la carrera.

En Miramar apuestan por el teatro con un grupo de Bèlgida / Levante-EMV

Miramar apuesta por el teatro en su programación cultural. Este sábado 25 de octubre hay una cita con el teatro en valenciano con "Qui ha deixat prenyà a la meua dona?" del Grup de Teatre el Raboser de Bèlgida. Será en el Auditorio a las 19:30 horas. Entradas anticipadas a 5€ en l'Autoservei Miramar y El Centre Social el Molí.

El municipio de Piles tiene este fin de semana una cita con el Mig Any de Moros i Cristians. Este viernes, 24 de octubre, a las 19.30 horas, es la presentación de la Capitanía 2026 en la Casa de la Cultura, además de que está prevista una proyección del video resumen del año pasado y la presentación de los banderines de cada filà. El sábado 25 de octubre hay "esmorzar" en el Bar Bernarda (9€), a las 11.30h ''Cabileo'' con exhibición de arranques (apertura Piratas, Filà Capitana 2026), a las 14:30h – Comida de puchero tradicional en la plaza Pare Pons (22 €), a las 16.30h tardeo con discomóvil Samaruc y barra a precios populares, a las19.30h concentración de filaes en la plaza Pare Pons, a las 20 h desfile informal por las calles del pueblo y a las 21.30h batalla de charangas en la plaza Pare Pons.