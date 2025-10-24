El Atlético Club Gandia fija con firmeza su posición entre los grandes de España
La entidad de la safor repite presencia en la Copa del Rey y la Copa de la Reina
El AC Gandia continúa entre los grandes clubes de la halterofilia nacional al clasificarse, un año más, para la Copa del Rey en hombres y la Copa de la Reina en mujeres en sus ediciones del presente año 2025.
El club gandiense es, junto al CH Molins de Rei (Barcelona), el único de toda España que competirá con sus dos formaciones, masculina y femenina, en las máximas competiciones por clubes organizadas por la Real Federación Española de Halterofilia.
Los dos conjuntos gandienses han logrado su clasificación, tras imponerse a nivel nacional en el "playoff" femenino y ser sextos en el de los halteras masculinos.
En la sección femenina, el club de la capital de la Safor, defiende el título de campeón de la Copa de la Reina conseguido en 2024. Se enfrentará al CH Coruña, LPV Melilla, Zarautz (País Vasco), EF Aries (Socuéllamos-Ciudad Real), Anaitasuna (Pamplona), Tartessos (Huelva), C.P. Terrasa, Molins de Rei (Barcelona), Alzira, Pegasus (Gran Canaria) y Aranjuez.
Por su parte, el equipo masculino volverá a codearse con la élite en la Copa del Rey. Sus rivales serán C.H. Halteromad (Fuenlabrada-Madrid), Molins de Rei (Barcelona), Olimpo Fénix (Melilla), Halter Éjido (Almería), Cabanyal (Valencia), Siderpolis (Madrid), Centro Natación Helios (Zaragoza), San Fernando (Cádiz), Halter-Kamas (Sevilla), Elemental Madrid Gymnastic y Arucas (Islas Canarias).
Ambas competiciones tendrán lugar en Pamplona el 29 de noviembre.
