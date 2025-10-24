El Circuit Caixa Popular llega a Oliva con la decimotercera edición del Gran Fons

El Club Esportiu l'Espenta organiza, con el patrocinio del Ayuntamiento, el XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva, prueba puntuable en el VII Circuit de Curses Populars Safor Valldigna Caixa Popular.

La carrera se disputa este sábado, 25 de octubre de 2025. La salida se dará a las 17:00 h desde la plaza del Ayuntamiento y la llegada estará situada en el mismo lugar..

Esta competición estaba prevista para el festivo 9 de Ocubre, pero tuvo que ser aplazada por culpa de la lluvia.

La prueba tiene una distancia de 10.000 metros y discurrirá por un circuito semiurbano, controlado y vigilado por la Policía Local, con la colaboración de la organización y los voluntarios / as, la Cruz Roja y de Protección Civil.

El mismo día de la carrera las inscripciones serán de 10€ sin derecho a trofeo, aunque si a la bolsa del corredor. El cronometraje de la prueba y la clasificación estará a cargo de la empresa crono4sport por medio de dorsal/chip.

Habrá premios a los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría y a los tres primeros atletas locales clasificados masculinos y femeninos.

La recogida de dorsales será en el mismo día de la prueba en la Casa de la Cultura desde las 15:00 h. hasta 15 minutos antes del inicio de la misma.